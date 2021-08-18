Александр Эллерт неожиданно поздравил Ксению Мишину с годовщиной отношений. А что происходит?

Фанаты не могут понять, пара до сих пор вместе

Юморист и сценарист студии «Квартал 95» Александр Эллерт поздравил актрису Ксению Мишину с годовщиной их отношений. Он опубликовал трогательное видео в своем, подписав его «С годовщиной, любимая». И все бы логично, но в прошлом месяце Ксения Мишина опубликовала загадочный пост, в котором намекнула на разрыв с бойфрендом.

После публикации актрисы пара не выставляла совместных фото или видео. Об отношениях они не говорят, а возможен разрыв звезды так и не прокомментировали.

Ксения никак не отреагировала на поздравления Эллерт. Подобного поста в себя она не публиковала. Но в сториз девушка показала охапку красных роз и предложила подписчиков отгадать от кого они. Теперь сторонники пары Ксении Мишиной и Александра Эллерт смущены и стремятся разъяснений.

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