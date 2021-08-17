Сколько Олег Машуковский зарабатывает на TikTok?

Звезда социальных сетей рассекретил сумму своего дохода

Известный украинский блогер и основатель TikTok-хауса Олег Машуковский рассекретил, сколько ему удается зарабатывать на TikTok. Конкретную сумму селебрити назвал в Люкс Подкасте.

В подкасте Олег Машуковский признался, что основным источником его дохода является TikTok. Именно за создание контента для себя и своих подопечных в TikTok-хаусе блоггер получает зарплату.

«Заработок зависит только от тиктокера. Я не хочу говорить на финансовые темы. Но окей, скажу, что за месяц я зарабатываю где-то от 1,5 тысячи долларов», — сказал Машуковский.

Верхнюю границу своего заработка блоггер не назвал. Но несмотря на растущую популярность TikTok, суммы дохода от создания контента для соцсети могут быть любыми.

Фото: Getty Images

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