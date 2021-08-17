Салфетку со слезами Лионеля Месси продадут на аукционе

Частичку ДНК знаменитости пустят с молотка за большие деньги

Салфетку, в которую плакал известный футболист Лионель Месси во время прощания с «Барселоной» продадут на аукционе. Об этом пишет издание freenews.live.

Цена на бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси стартует от миллиона долларов. О продаже такого эксклюзива было объявлено на одном из испанских сайтов. Продавец утверждает, что салфетка содержит генетический материал Месси, благодаря которому футболиста когда можно будет клонировать. Но действительно ли салфетка принадлежит звезде, неизвестно.

Напомним, что после расставания с «Барселоной» Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен».

Фото: Getty Images

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