MamaRika призналась, сколько ей стоили роды в частной клинике

Украинская певица MamaRika всего две недели назад родила первенца для своего мужа, ведущего шоу «Пекльна кухня» Сергея Середы. В своем Instagram исполнительница делится своим опытом материнства и рассказывает, как прошли ее роды.

Известно, что MamaRika родила своего сына путем кесарева сечения. И восстановление после операции ей дается легче, чем она ожидала. Поэтому певица уже ведет активный образ жизни, вливаясь в материнство.

Как призналась MamaRika в своем посте в Instagram, рожать она решила в одной из частных клиник Киева. Точную сумму за роды певица не назвала. Но молодая мама отметила, что они с мужем выбрали для себя пакет услуг «Комфорт» и улучшенную палату «Стандарт +». Согласно прайсу клиники, где рожала MamaRika, роды должны были обойтись ей в 43 300 грн.

Читай также:

«Одна его улыбка – и мы готовы рваться в бой»: Сергей Середа – о первой неделе отцовства

«Внес мизерный вклад – перерезал пуповину»: Сергей Середа – эксклюзивно о первенце