Фестиваль Белые ночи Африка: как это было (ФОТО)

Полное погружение в мир страстной Африки: как прошел White Nights Festival. Africa

На этих выходных в столице открылся портал в самый горячий и загадочный континент мира. В Киеве прогремел White Nights Festival. Africa — еще более зрелищный, артовый и фееричный, чем обычно.

Только лишь ступив первые шаги Арт-Заводом «Платформа», гости сразу чувствовали первобытный африканский вайб. Их встречали племенные танцы, завораживающий декор в каждом уголке локации, разнообразие тематических фотозон, захватывающие инсталляции и арт-творения.

Человек-пантера, человек-крокодил и другие загадочные существа становились проводниками в мир свободы, танцев и удовольствие. А настоящие самолеты, которые разместили по всей территории, намекали на полное приключений путешествие на африканский континент.

На White Nights можно было почувствовать и увидеть Африку на всех без исключения локациях.

В первую очередь, возле 7 музыкальных сцен. Каждая из них передавала собственную энергетику, удивляла особенным оригинальным дизайном и звучала своими жанрами. Грандиозная Main Stage с всевидящим глазами животных, которые словно следили за гостями фестиваля, радовала исключительно выступлениями вживую. Там 13 августа изрядно пошумели герои «Евровидения» Go-A. «Мы впервые на такой модной тусовке, и она нам очень нравится», — призналась со сцены вокалистка группы Екатерина Павленко.

14 августа на Main Stage раскачал и выдал свой неистовый дабстеп DUB FX. Этому бравому австралийцу все равно: Бенджамин Стэнфорд одинаково мощно зажигает и перед небольшой компанией прямо на улице, и перед огромной толпой меломанов, как на White Nights Festival. Africa. DUB FX так вдохновила фестивальная атмосфера, что он пообещал непременно вернуться сюда в 2022-м: «Киевские «Белые Ночи» — это было просто невероятно! Я очень рад и горд, что здесь побывал. Увидимся совсем скоро — на грандиозной вечеринке в следующем году».

Фантазийная Backyard Stage манила декором с аутентичными африканскими орнаментами и, конечно, громкими выступлениями хедлайнеров. 13 августа там зажгла основательница известного гамбургского клуба Ego MAGDALENA. «Спасибо Киеву за эту короткую сладкую и замечательную энергию», — призналась в Instagram музыкальная трендсетерка.

14 августа на Backyard Stage с особенным запалом выступил родоначальник электроклэша DJ HELL. И это было… легендарно! Эпатажный ветеран мировой электронной сцены собрал под сценой огромную толпу, которая и не думала расходиться до конца выступления артиста. В тот же вечер гостям фестиваля подарила взрывной сет всемирно известная украинская электронная артистка Miss Monique. «Когда ты играешь в родном городе, это очень особенные чувства. Спасибо, White Nights», — поделилась она в соцсетях.

Эпицентром жанров Drum’n’Bass и Trance на фестивале стала новая, седьмая сцена на White Nights — Special Stage. Несмотря на то, что она скрывалась в недрах Арт-завода «Платформа», ее легко находили по звуку меломаны. Ведь там гремели крутые сеты от легендарных артистов — первооткрывателей Drum’n’Bass и Trance в Украине. Среди них: крестный отец отечественного драма Tapolsky, мастера настоящего карпатского drum & bass Derrick & Tonika, первый украинский артист, вошедший в топ-100 диджеев планеты, Omnia и трендсеттерка транс-музыки с 25-летним стажем Anna Lee.

Похожая на разноцветный магический шатер Green Stage радовала регги, соулом и фанком. На ней устраивали движ O.Skrypka (его вайбовый старт с песней «Олено, не плач» точно запомнился всем), ILCHY Dragonfly, Wonder Land Band, krapka; KOMA, J SCOPE, Kyiv Mistah и другие артисты. На таинственной и атмосферной «внутренней» Inside Stage господствовали рэп и хип-хоп. Ее хозяевами стали артисты POWER FM Party Radio: TRICKY NICKI, KAEF, НКНКТ, MR.X и другие.

На Becherovka Stage, напоминавшей огромный тропический лес, гостей фестиваля ожидало разнообразие диджей-сетов от артистов шоукейсов Cube Records UA и The ROOM. На камерной Boho Stage за вайбовые мелодии отвечали музыканты шоукейсов RIM и SkyBar.

White Nights — теперь и фэшн-фестиваль.

13 августа на главной сцене фестиваля при поддержке состоялся зрелищный фэшн-перформанс. Все благодаря французскому дизайнеру Микеланджело Сала. Он показал на White Nights невероятную одежду в афро-японском стиле, которую высоко оценил сам Вирджил Абло. Более того — дизайнер еще и отпраздновал на «Белых ночах» свой день рождения.

Никаких традиционных модных показов! На White Nights состоялся настоящий перформанс, где модели (среди которых — артистки ILCHY и Ганна Нелуп из группы GannaBaby, танцовщица Антонина Руденко) выходили на Main Stage под барабанные ритмы, а завершали действо у входа на фестиваль в неистовом африканском танце. Яркие образы дизайнера дополнили вещи и аксессуары из африканского магазина Maison Iba и мейк от MAKE UP FOR EVER. Музыкальное сопровождение перформанса написала ILCHY, а воспроизвел его Gigi Ibicenco.

Африку в искусстве на фестивале показали лучшие отечественные художники.

Это и Егор Лемзяков с серией работ The Rumble in the Jungle, и Демьян Ферий с произведениями в технике диджитал-коллаж, и MISHA KUSH с историями о голубе Валере, и Лилия Кувалдина с серией картин COLOR, и Сергей Рожин с медиаторским проектом «Рабы Малевича», и Юля Кисель с серией видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, и Мария Зражаева с портретами, которые открывают тему настоящей жаркой Африки, и Серж Пайе с серией работ «Мусор, который вдохновляет».

Известные по прошлому фестивалю X-Platform и Creative Media Systems представили на фестивале персональный проект Сергея Нежинского «Горизонт Атона», а также работы DARUMA, Cerebra: LA 8 YRINTH, «Терраморфинг», «Эквилибр», «Метанойя» из серии «Новая Мифология».

Приятный сюрприз ожидал ценителей искусства, ведь фестиваль всячески поддерживает отечественных художников. Украинским артом на White Nights можно было не только насладиться во время фестиваля, а и приобрести для своих домашних коллекций. В частности, 5 работ нашли своих владельцев: две — MISHA KUSH, две — Марии Зражаевой и одна — Лилии Кувалдиной.

Бары угощали летними коктейлями с африканским привкусом.

Отдохнуть от безумных танцев и послушать любимых артистов за вкусным напитком предлагали бары Becherovka, Оlmeca, Absolut, Havana Club и Jameson. Каждый из них приготовил нечто особенное. Absolut удивлял водкой с арбузом, Becherovka радовала освежающим напитком для смельчаков — Becherovka Lemond & Tonic, Jameson украшал досуг фирменным напитком Jameson Ginger & Lime, Havana Club угощал коктейлями так же, как когда-то Жан-Поля Сартра и Эрнеста Хемингуэя, а на баре Olmeca можно было попробовать мексиканскую текилу, спелую агаву для которой собирают исключительно в регионе Халиско.

White Nights Festival. Africa не обошелся без спортивных событий и развлечений.

Прямо на фесте проходил финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3. А после него можно было понаблюдать за зрелищным данк-контестом. К тому же, спортивную зону с баланс-бордами устроил на White Nights Festival. Africa спортивно-развлекательный комплекс X-Park

Как и в июне, на «Белых Ночах» все фестивалили без наличных. White Nights Festival. Africa был полностью cashless: гости рассчитывались исключительно карточками или гаджетами.

Несомненно, зрелищный White Nights Festival. Africa не смогли пропустить украинские селебритис. Среди гостей фестиваля можно было увидеть Влада Яму, Софию Стужук, Alloise, Богдана Буше, Руслана Кузнецова, Дмитрия Топоринского, Ясю Крутову и Сергея Стоуна.

Благодаря кому погружалась в африканскую феерию украинская столица? Основа команды «Белых Ночей»: основатель и идеолог фестиваля — Роман Тугашев, Head of Project & Creator — Тамара Votuma, режиссер — Светлана Рыхлюк, SММ — 8tag, пиар и маркетинг — N2.

Мистический Тулум и удивительная Африка — такими были грандиозные «Белые Ночи» 2021. Сохраняем их вайб до следующего лета и начинаем отсчет до White Nights Festival 2022!

Читай также:

Тина Кароль представила кроссовки собственного бренда

Тина Кароль показала, как выглядела 9 лет назад: совсем другой образ