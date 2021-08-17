Муж Саши Пустовит рассказал о травле в соцсетях

Игорь Пустовит, супруг популярного блогера-миллионника Саши Пустовит (Саша Бо), на своей страничке в Instagram признался, что его продолжают активно хэйтить после новости о расставании пары. И не только хейтить: некоторые бренды отказываются сотрудничать с Игорем, так как «будут санкции».

Около месяца назад пара блогеров – Игорь и Саша Пустовит объявили о расставании. Для подписчиков, которые всегда видели исключительно картинку идеальной семьи, эта новость стала настоящим шоком. Никто и предположить не мог, что блогеры, которые буквально за день до расставания делились трогательными романтическими фото, решат разойтись. И судя по всему – разойтись окончательно, так как и Саша, и Игорь в своих аккаунтах объявили о разводе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ ???? (@sashaabo)

После новости о расставании блогеров засыпали вопросами о причине такого решения. Саша и Игорь, если верить их постам, полностью оборвали общение, коммуникацию ведут через родителей, и на данный момент их связывают исключительно сыновья – 5-лений Даниил и 3-летний Женя. Так как официальную причину расставания Пустовиты так и не назвали, подписчики активно строят догадки, что могло разрушить такую крепкую, на первый взгляд, пару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ ???? (@sashaabo)

Игорь признается в своем Instagram, что многие винят его в произошедшем: уверены, что он изменил Саше или применил к ней физическую силу. И из-за таких предположений на него ежедневно «выливается» тонна хэйта:

«За последний месяц я почувствовал на себе весь спектр человеческой жестокости, даже несмотря, что все они #нічогонезнаютьіприблизнонеуявляють, но легко клеймят меня и предателем, и абьюзером, и утверждают, что я «побил», «я ушел из семьи», или «оставил детей», или «не попробовал все спасти». Если бы хоть что-то из этого было правдой, то Вы точно не видели меня улыбающимся. Уже в который раз попробую культурно объяснить, что Вам точно не стоит делать никаких выводов, потому что за 2 месяца догадок еще НИ РАЗУ никто не написал правдивой версии и вряд напишет) Все немного по-другому, чем в фильмах», — написал Игорь Пустовит в очередном посте.

Игоря обвиняют в том, что он после расставания остался в хорошем расположении духа, не впал в депрессию и (какой ужас!) даже отправился в путешествие: «Я также понимаю за что меня сейчас большинство ненавидит, потому что нельзя так просто взять и стать счастливым после развода, не пройдя депрессивно-суицидный состояние . Но на самом деле нельзя! Особенно, когда у тебя есть правда, тогда это очень легко!»

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Игоря Пустовита не только стали хэйтить подписчики, а и добавили в «черный список» некоторые бренды:

«Появился и список брендов и страниц, которым наложили вето на сотрудничество со мной, потому что в противном случае будут санкции (я не обижаюсь, потому что они также #нічогонезнаютьіприблизнонеуявляють). До меня дошло, что ни один пост не способен защитить меня от вашего хэйта, потому что он сформирован Вашей же обед и непониманием, поэтому вы вправе клеймить меня, как угодно, по Вашей же версии, а моя останется навсегда при мне! Главное, что я честен перед собой, а это, скажу я Вам, бесценное ощущение!»

Фото: @pustovit