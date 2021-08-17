Бритни Спирс официально прокомментировала слухи о своей беременности и обнажила грудь (ФОТО)

Звезда решила прояснить ситуацию со своими фолловерами

Американская певица Бритни Спирс, которая борется за отмену опеки, впервые прокомментировала недавние слухи о своей беременности.

Дело в том, что на суде звезда рассказывала, что мечтает о ребенке, но опекун против. Он даже заставил ставить ее внутриматочную спираль, чтобы предотвратить возможную беременности. А на днях Джейми Спирс заявил, что собирается добровольно отказаться от роли опекуна дочери. Именно это заставило подписчиков артистки сразу заговорить о беременности Бритни от ее бойфренда Сэма Асгари.

Разъяснить ситуацию Бритни Спирс решила в своем Instagram. Девушка опубликовала несколько фото, на которых позирует топлесс, держа грудь в руках.

«Я не сделала грудь и не жду ребенка, я просто поел. Хочу, чтобы все увидели и оценили красоту женского тела. Нет, я не имею в виду что-то пошлое. В свое время я стеснялась своего тела, но потом поняла, что пришла в этот мир голой. Теперь смотрю на себя под другим углом. Я — красивая женщина, мне нечего бояться!» — объяснила Бритни Спирс.

Напомним, что Бритни Спирс есть два сына от Кевина Федерлайна.

Фото: Getty Images

Читай также:

Отец Бритни Спирс хочет упечь певицу в психбольницу

Бритни Спирс продолжает выкладывать фото топлесс в соцсети: жарко и горячо