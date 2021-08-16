Танцовщик Нади Дорофеевой вышел из комы. подробности

Недавно украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) рассказала о том, что участник ее танцевального коллектива 22-летний Евгений Гончаренко стал жертвой нападения. 1 августа у ночного клуба в Голосеевском районе Киева парню нанесли сильный удар по лицу, в результате чего он потерял сознание. При падении танцор забился головой об забор и мостовую, что привело к кровоизлиянию в мозг. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Все это время Надя Дорофеева на официальной странице в Instagram делилась актуальной информацией о состоянии здоровья танцовщика. И вот 16 августа Евгений Гончаренко вышел из комы. Об этом звезда тоже сообщила в своей соцсети. Информацию также подтвердила мама Евгения, с которой общается Надя.

«Ребятаааа! Только что говорила с мамой Жени !! Женя сегодня проснулся », — написала певица в сториз с фото танцовщика. Дорофеева пообещала, что и оставит всех неравнодушных в курсе.

Подробностями о состоянии здоровья Евгения поделилась блогер Сабина Мусина, которой удалось пообщаться с мамой парня в Instagram.

«Он в сознании, но еще на аппарате. Дальше еще реанимации до недели, потом диагностика. Потом операция пластину будут ставить, а потом он будет в Феофании на реабилитации», — подилиласся мама танцовщика Нади Дорофеевой.

Напомним, благодаря видео с камеры наблюдения правоохранительным органам удалось установить личность мужчины, избившего Евгения Гончаренко. Им оказался 28-летний военнослужащий, сотрудник Управления государственной охраны. По факту избиения танцора проводится расследование. Нападавший задержан по статье о нанесении умышленных тяжких телесных повреждениях, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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