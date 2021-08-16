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Отец Бритни Спирс самоустранился от роли опекуна звезды

Отец Бритни Спирс самоустранился от роли опекуна звезды

Похоже, что артистка таки сможет вернуть себе свою жизнь

Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью. Он даже подал в суд ходатайство о его отстранении. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на документы от адвокатов Джейми Спирс.

Как заявил отец Бритни Спирс, сейчас он является объектом постоянных нападок, а публичная битва с дочерью по поводу его роли опекуна не соответствует его интересам. В то же время мужчина утверждает, что все обвинения в его адрес являются безосновательными. Мол, он никогда не ограничивал дочь и ни к чему ее не заставлял. Но после 13 лет опекунства над Бритни Спирс Джейми готов передать это право кому-то другому.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца уже 13 лет. В июне этого года певица выступила в суде с заявлением о том, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Фото: Getty Images

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