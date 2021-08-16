Отец Бритни Спирс самоустранился от роли опекуна звезды

Похоже, что артистка таки сможет вернуть себе свою жизнь

Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью. Он даже подал в суд ходатайство о его отстранении. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на документы от адвокатов Джейми Спирс.

Как заявил отец Бритни Спирс, сейчас он является объектом постоянных нападок, а публичная битва с дочерью по поводу его роли опекуна не соответствует его интересам. В то же время мужчина утверждает, что все обвинения в его адрес являются безосновательными. Мол, он никогда не ограничивал дочь и ни к чему ее не заставлял. Но после 13 лет опекунства над Бритни Спирс Джейми готов передать это право кому-то другому.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца уже 13 лет. В июне этого года певица выступила в суде с заявлением о том, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Фото: Getty Images

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