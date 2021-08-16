Орландо Блум выложил голые фото: наслаждается летом на полную (фото и видео)

Голливудский актер поделился со своими подписчиками в Instagram пикантными фото. Поклонницы в восторге.

Орландо Блум умеет наслаждаться жизнью, особенно, когда речь идет о последних жарких днях лета. Актер выложил в свои соцсети фото и видео, где он плавает обнаженным. Правда, пикантные места сам же и прикрыл смайликом, ведь цензура соцсети, не пропустила бы такой снимок. Фанатки пишут, что теперь это их любимые фото актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

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Блум уже известен тем, что любит поплавать без одежды или купального белья. Неоднократно папарацци фотографировали его обнаженным на отдыхе вместе с женой. Правда, его жена — Кэти Перри — плавает в купальнике.

Фото — Getty Images

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