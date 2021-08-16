Королевская коллаба: Меган Маркл и Кейт Миддлтон снимут фильм для Netflix
Герцогини возьмутся за общий проект
Казалось бы, что после интервью Опре Уинфри неприязнь между Меган Маркл и Кейт Мидлтон не стихнет никогда, но жены принцев умеют найти общий язык, когда этого требует публичность. Поэтому даже неудивительно, что Меган Маркл и Кейт Мидлтон собираются объединиться для создания документального фильма. Источник US Weekly сообщило, что герцогини подпишут соглашение с Netflix.
Меган и Кейт планируют снять документальный фильм о благотворительной деятельности жены принца Уильяма. Она активно занимается благотворительностью с 2011 года.
Кейт Мидлтон неоднократно признавалась, что хотела бы быть похожей на принцессу Диану в том, что касается благотворительной деятельности.
Фото: Getty Images
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