Меган Маркл и Кейт Миддлтон снимут фильм для Netflix

Герцогини возьмутся за общий проект

Казалось бы, что после интервью Опре Уинфри неприязнь между Меган Маркл и Кейт Мидлтон не стихнет никогда, но жены принцев умеют найти общий язык, когда этого требует публичность. Поэтому даже неудивительно, что Меган Маркл и Кейт Мидлтон собираются объединиться для создания документального фильма. Источник US Weekly сообщило, что герцогини подпишут соглашение с Netflix.

Меган и Кейт планируют снять документальный фильм о благотворительной деятельности жены принца Уильяма. Она активно занимается благотворительностью с 2011 года.

Кейт Мидлтон неоднократно признавалась, что хотела бы быть похожей на принцессу Диану в том, что касается благотворительной деятельности.

Фото: Getty Images

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