Маша Ефросинина показала новые соблазнительные фото в белье

Звезда радует подписчиков откровенным контентом

Украинская телеведущая и блогера Маша Ефросинина недавно начала раскрываться для своих подписчиков в Instagram с новой стороны. Знаменитость начала показывать свое подтянутое тело на снимках в белье после того, как стала лицом одного из брендов белья. Для Маши такой шаг означает абсолютную открытость и доверие со своими фолловерами.

На днях Маша Ефросинина дропнула новые фото со своей смелой фотосессии в белье. Она опубликовала два снимка в цвете и черно-белой обработке в комплекте белья розового цвета. Главным акцентом стал стальной пресс Маши и стройные ноги.

«Понедельник может быть разным …» — подписала фото телеведущая.

Сама элегантность!

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