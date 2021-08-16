Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Дженнифер Энистон

Карьера: актриса

Дата рождения: 11 февраля 1969

Семейное положение: незамужем

Дженнифер Энистон — американская киноактриса, обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». Сложно поверить, что когда-то она работала обычной официанткой и даже не могла подумать, что добьется таких высот. Участие в рейтинговом сериале «Друзья» позволила ей попасть в полнометражные американские проекты.

Детство

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 в городе Шерман-Окс, штат Калифорния. Отец Дженнифер, грек по национальности Яннис Анастассакис, начал карьеру на телевидении и сменил имя на Джона Энистона. Мать — малоизвестная актриса Нэнси Дау, подрабатывала ассистенткой Рока Хадсона. А вот крестным отцом Дженнифер Энистон стал лучший друг отца, известный в прошлом телевизионный актер Телли Савалас.

Когда Джен (Дженнифер) достигла 10-летнего возраста, ее родители развелись. В эти годы девочка и решила стать актрисой. Это произошло после просмотра на Бродвее комедийного спектакля «Энни». Отец Дженнифер пытался отговорить дочь от карьеры в кино, он хотел уберечь ее от тех проблем, с которыми ему самому пришлось столкнуться. Джон Энистон сыграл во многих мыльных операх, но большую часть времени получал отказы, сидел без работы и подрабатывал продавцом пылесосов. Однако в результате отец сдался. Первую роль Дженнифер получила благодаря ему. Джон Энистон по знакомству устроил девочку в массовку мыльной оперы, в которой сам играл.

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Образование

Профессиональное актерское образование Энистон получила в Нью-Йоркской школе актерского мастерства. Сразу после выпуска Дженнифер дебютировала в бродвейских постановках «Не на жизнь, а на смерть» и «Танцы на могиле контролера». Но чтобы как-то жить и хоть что-то зарабатывать, девушке приходилось работать: курьером и телефонным маркетологом.

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Начало карьеры

Впервые имя актрисы попало в титры после выхода на экраны сериала «Моллой», где Дженнифер достался маленький эпизод. На кастингах ей предлагали только небольшие эпизоды в сериалах, и все, что ей оставалось, это подрабатывать в ожидании новой роли. Дженнифер пришлось поработать и секретарем в рекламном агентстве, и курьером на велосипеде в Нью-Йорке, и продавщицей мороженого, и официанткой. Причем на последней должности она продержалась 2,5 года.

В 1990 году актриса переехала в Голливуд и нашла агента, который согласился ее представлять. Но при этом он поставил жесткое условие: Джен должна была сбросить 13 кг. Сначала Энистон не согласилась, но после ряда режиссерских отказов и своего появления в подвергнутом жесткой критике фильме ужасов «Лепрекон» сдалась.

Сериал «Друзья»

Биография Дженнифер Энистон сделала кардинальный поворот в сторону успеха в 1994 году, когда ей предложили роль в сериале «Друзья». На тот момент уже были утверждены на свои роли Дэвид Швиммер и Кортни Кокс. Интересно, что сначала Кортни получила роль Рейчел Грин, а Дженнифер пробовали на роль Моники. Но обе актрисы захотели обменяться ролями, и, когда продюсеры узнали, что Энистон работала официанткой, девушек тут же поменяли местами.

На момент начала съемок Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и другие были малоизвестными актерами, продюсеры рассчитывали завоевать популярность за счет персоны Кокс. Но сериал получил зрительский отзыв из первых эпизодов. Энистон стала не просто известной, а законодательницей мод. Трендом стало все: от одежды до стрижки.

Волосы Дженнифер Энистон

Кстати, рождению модной прически — гладких прямых волос — Энистон обязана неудачи стилиста, который сначала допустил досадную ошибку, отрезав актрисе лишний локон, а затем был вынужден проводить работу над ошибками. С тех пор волосы Энистон стало ее символом. Актриса регулярно тратит огромные суммы на поддержание их в отличном состоянии и скрывает, что они от природы волнистые.

Успех сериала «Друзья» и Дженнифер Энистон

Интересно, что сериал «Друзья» позволил малоизвестной актрисе познакомиться со многими голливудскими звездами. В том числе Энистон поработала с Брюсом Уиллисом, который согласился на съемки из-за того, что проиграл спор Мэттью Перри.

Сериал «Друзья» стал мегапопулярными и просуществовал 10 лет. Дженнифер Энистон с актрисы-неудачницы превратилась в одну из самых высокооплачиваемых звезд телеэкрана нулевых. Ее гонорар был чрезвычайным: один млн долларов за эпизод. Джен стала знаменитой и богатой. Артистку 5 раз номинировали на премию «Эмми», а в 2003 году она получила «Золотой глобус».

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Карьера Дженнифер Энистон, другие фильмы

За 10 лет съемки в «Друзьях» Дженнифер Энистон не игнорировала и другие предложения режиссеров. Типаж актрисы особенно полюбился создателям романтических комедий: «Принц из снов» (1996), «Портрет совершенства» (1997), «Офисное пространство» (1999). В 2001 году Дженнифер Энистон сыграла в своей первой драме «Хорошая девочка», которая была высоко оценена на фестивале независимого кино Sundance.

В 2003 году на экраны вышла комедия «Брюс всемогущий» с Джиммомо Керри в главной роли. Дженнифер сыграла его девушку. В 2005 году вышел фильм «Ходят слухи», где за сердце героини Энистон боролись Марк Руффало и Кевин Костнер. Кардинально отличалась от привычных работ актрисы роль в вышедшем в том же году триллере «Цена измены» с Клайвом Оуэном и Венсаном Касселем.

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В 2006 году актриса уже сама срежиссировала свою первую короткометражку под названием «Room 10». А в 2008 году состоялась премьера трогательной мелодрамы «Марли и я», где Дженнифер Энистон и Оуэн Уилсон сыграли семейную пару. Хотя возраст Энистон приближался к цифре «40», она крайне убедительно перевоплотилась в юную девушку.

Следующим фильмом знаменитости была романтическая комедия «Обещать — не значит жениться». Вместе с ней снялись самые звезды американского кино — Бен Аффлек, Дрю Бэрримор, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер. Несмотря на то, что рецензии на фильм были смешанными, работа Энистон и ее звездных партнеров была оценена более чем достойно. Только за первую неделю проката она собрала 30 млн долларов.

Далее были такие фильмы как: «Жена напрокат», «Охота на бывшую», «Несносные боссы 1,2», «Мы — Миллеры», «Подмена», «Торт» и «Утреннее шоу».

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Самая сексуальная актриса

Дженнифер Энистон является обладательницей массы наград и звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Ее ни один раз признавали самой красивой и сексуальной женщиной в различных рейтингах. А в 2011 году, по версии журнала Men’s Health, Дженнифер возглавила рейтинг «Самых сексуальных женщин всех времен», опередив даже Анджелину Джоли и Мэрилин Монро.

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Личная жизнь Дженнифер Энистон

В молодости Энистон встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем, затем с актером Тейтем Донованом.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

На смену коротким романам пришли серьезные отношения с Брэдом Питтом. Пара сыграла свадьбу в июле 2000 года в Малибу. «Самая красивая пара Голливуда» — так их называли журналисты. Но уже в январе 2005 года они объявили о расставании, а в октябре — расстались. Все это время личная жизнь Дженнифер Энистон и Брэда Питта не сходила с первых страниц таблоидов, они смаковали все подробности и скандалы вокруг звездной пары. Причиной развода стала Анджелина Джоли, с которой Брэд познакомился на съемках «Мистер и миссис Смит». По предположениям поклонников Джоли, Питт выбрал ее, ведь она не против была родить детей, а Энистон не хотела или не могла их иметь.

Джен тяжело переживала развод и не скрывала неприязни к Анджелине. Особенно после ее интервью, в котором Джоли призналась в том, что чувства между ней и Брэдом вспыхнули еще тогда, когда Питт и Энистон были вместе. В 2016 году, узнав о разводе Питта и Джоли, Энистон назвала это «кармой».

Новые отношения и свадьба

После Питта Дженнифер пыталась завести отношения еще с некоторыми мужчинами. Но ее вторым серьезным избранником стал Джастин Теру. Фанаты узнали о романе только в 2011 году. А уже через четыре года пара поженилась. А, к сожалению, в 2018 они развелись. Как потом рассказала Дженнифер, причиной стали измены мужа.

В марте этого года фанаты и СМИ начали подозревать, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе. Но потом стало известно, что новый парень Энистон — не Питт. Источник, близкий к звезде сериала «Друзья», рассказал, что сейчас Джен счастлива в новых отношениях: «Джен на седьмом небе от счастья и не может скрыть улыбку на лице». Он также добавил, что с Брэдом актриса держит дистанцию, чтобы избежать душевной боли. Кроме того, она не хочет, чтобы новый партнер чувствовал угрозу.

Красота Дженнифер Энистон

При росте 164 см актриса сохраняет низкий вес, который колеблется в пределах 50-55 кг. По словам артистки, секрет прост: правильное питание и занятия спортом, особенно ей нравится заниматься йогой.

«Друзья» снова вместе

В конце мая 2021 всех поклонников знаменитого сериала ждала невероятная премьера — выход специального выпуска «Друзей». Долгое время создатели проекта не рассказывали, что же будет. Поэтому фанаты решили, что их ожидает новый сезон сериала. Однако этого не произошло. В съемках приняли участие исполнители главных ролей, включая Энистон. Правда, сыграли они там не своих персонажей, а самих себя. Кроме них, к проекту присоединились и звездные гости, среди них Леди Гага, Синди Кроуфорд, Джастин Бибер и другие.

О том, что спецвыпуск не означает продолжение «Друзей», стало ясно после выхода официального тизера. Впрочем, поклонники сериала ничуть не расстроились и были рады увидеть любимых актеров в знакомых локациях — по замыслу создателей съемки велись там же, где происходили основные события ситкома. По слухам, каждый из актеров получил по 2,5 млн дол за один эпизод. Успех был ошеломляющий.

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Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Недавно сеть всколыхнула новость, что звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер начали встречаться. Произошло это после того, как актеры признались, что у них были чувства друг к другу во время съемок ситкома, это казалось довольно логичным. Фанаты не могли нарадоваться такой новости, а сами звезды какое-то молчали. Но Дэвид Швиммер таки решил раскрыть правду. Актер рассказал The Sun, что между Швиммером и Энистон нет ничего, кроме дружбы. И здесь фанатам стало грустно…

Фото — Getty Images

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