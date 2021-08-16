Джей Ло сделала подарок Бену Аффлеку: детали из соцсетей

Читатели сразу заметили изменения в аккаунте певицы в Instagram

Дженнифер Лопес удалила все фото со своим бывшим — баскетболистом Алексом Родригесом. Более того, она еще и отписалась от него. Фанаты сразу заинтересовались с чем же связаны такие действия, ведь Джей Ло и Алекс договаривались остаться хорошими друзьями и партнерами по бизнесу. Да и с момента расставания уже прошло более четырех месяцев.

Дженнифер Лопес: досье на звезду и интересные факты

Одна из версий — 15 августа у любимого Джей Ло — Бена Аффлека — был День рождения. Поэтому, возможно, это такой подарок, чтобы настоящий не волновался из-за бывшего.

Фото — Getty Images

Читай также:

Джей Ло об отношениях с Беном Аффлеком: «Ты можешь позвонить мне в любое время»

Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2021 год