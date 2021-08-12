Узники страны призраков: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания RLJE Films представила трейлер фильма «Узники страны призраков».

«Узники страны призраков»: смотреть трейлер онлайн

Фильм рассказывает о грабителя, которого освободили из тюрьмы, чтобы спасти пропавшую внучку губернатора. На выполнение задания герою отвели пять дней. Если он не успеет выполнить спецзадание, сработает взрывчатка в его костюме — на шее, руках и в области паха.

Главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж. Также в картине снялись Билл Мозли, Ник Кассаветис и София Бутелла. Режиссером выступил Сион Соно. Сценарий написали Аарон Хендри и Реза Сиксо Сафа.

Мировая премьера фильма «Узники страны призраков» запланирована на 31 августа 2021.

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