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Украинский режиссера Таня Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards 2021

Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards 2021

Украинка имеет шанс получить престижную награду

Украинскую режиссершу Таню Муиньо номинировали MTV Video Music Awards 2021 в категории «Лучший режиссер». Речь идет о ее работе над скандальным видео MONTERO (Call Me By Your Name) для Lil Nas X.

В клипе американский рэпер предстал в образе жителя Рая, которого соблазняет змей. После греховного падения его судят в чистилище, и он попадает в ад, спускаясь на пилоне. Там он соблазняет дьявола.

В своей категории «Лучший режиссер» Таню Муиньо поборется с Билли Айлиш — клип Your Power, Тейлор Свифт — клип Willow и Трэвисом Скоттом — клип Franchise и другими.

Если награду выигрывает Таню Муиньо, она разделит ее с Lil Nas X, который также значится режиссером видео.

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