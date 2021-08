Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards 2021

Украинка имеет шанс получить престижную награду

Украинскую режиссершу Таню Муиньо номинировали MTV Video Music Awards 2021 в категории «Лучший режиссер». Речь идет о ее работе над скандальным видео MONTERO (Call Me By Your Name) для Lil Nas X.

В клипе американский рэпер предстал в образе жителя Рая, которого соблазняет змей. После греховного падения его судят в чистилище, и он попадает в ад, спускаясь на пилоне. Там он соблазняет дьявола.

В своей категории «Лучший режиссер» Таню Муиньо поборется с Билли Айлиш — клип Your Power, Тейлор Свифт — клип Willow и Трэвисом Скоттом — клип Franchise и другими.

Если награду выигрывает Таню Муиньо, она разделит ее с Lil Nas X, который также значится режиссером видео.

