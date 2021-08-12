Кликбейт: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер нового мини-сериала «Кликбейт».

«Кликбейт»: смотреть трейлер онлайн

Фильм рассказывает историю внезапного исчезновения примерного семьянина. После заявления о похищении от его жены в сети появляется видео, на котором человек признается в насилии над женщинами. Если ролик наберет 5000000 просмотров, пленный умрет. Его родные пытаются помочь освободить мужа, но появляется все больше признаний. Оказывается, что герой не только насильник, но и убийца.

В фильме снялись Эдриан Гренье и Бетти Гэбриэл. Режиссером выступил Брэд Андерсон, а шоураннер — Тони Эйрс.

Премьера сериала «Кликбейт» запланирована на 25 августа 2021 года.

Читай также:

Грядет конец света в трейлере 6 сезона сериала «Люцифер»

Возвращение Берлина в трейлере финального сезона «Бумажного дома»