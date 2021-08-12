Ким Кардашьян — о том, чего ее научил брак с Канье Уэстом

Звезда рассказала, какие жизненные уроки вынесла из отношений с рэпером

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста становится все более цивилизованным. Сначала Ким приходила на концерты бывшего, чтобы поддержать его. А теперь звезда реалити публично рассказала, чему важном в жизни ее научил рэпер. Жизненными уроками от Канье Уэста Ким Кардашьян поделилась в подкасте Кристен Белл и Моники Падман «Нас поддерживают …»

Как призналась Ким Кардашьян, Канье Уэст помог ей принять саму себя и начать жить по-настоящему.

«За десять лет отношений с Канье, человеком, которого совершенно не беспокоит фактор симпатии, я многому научилась. Он был настолько верен себе, не думал о том, как его воспринимают. Благодаря этому я смогла просто быть собой и жить настоящим. Я делаю все так, как я хочу. У тебя одна жизнь, и ты живешь ее для себя. Это научило меня не заботиться о том, что думают другие люди. Возможно, я больше надменная, чем большинство людей, но я воспринимаю это как любовь к себе. Я никому не причиняю вреда, значит, не делаю ничего плохого. Раньше я постоянно думала о том, как нравиться людям, но оказалось, что нужно было просто научиться угождать себе, независимо от того, что это значит для других. Сейчас я считаю, что нужно быть самим собой, будь то близость с другими людьми, переживания или что-нибудь еще», — поделилась Ким Кардашьян.

Напомним, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале этого года. Официальной причиной звезда назвала «непримиримые разногласия».

Фото: Getty Images

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