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Дженнифер Энистон: досье на звезду и интересные факты

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Дженнифер Энистон

Карьера: актриса

Дата рождения: 11 февраля 1969

Семейное положение: незамужем

Дженнифер Энистон — американская киноактриса, обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». Сложно поверить, что когда-то она работала обычной официанткой и даже не могла подумать, что добьется таких высот. Участие в рейтинговом сериале «Друзья» позволила ей попасть в полнометражные американские проекты.

Детство

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 в городе Шерман-Окс, штат Калифорния. Отец Дженнифер, грек по национальности Яннис Анастассакис, начал карьеру на телевидении и сменил имя на Джона Энистона. Мать — малоизвестная актриса Нэнси Дау, подрабатывала ассистенткой Рока Хадсона. А вот крестным отцом Дженнифер Энистон стал лучший друг отца, известный в прошлом телевизионный актер Телли Савалас.

Когда Джен (Дженнифер) достигла 10-летнего возраста, ее родители развелись. В эти годы девочка и решила стать актрисой. Это произошло после просмотра на Бродвее комедийного спектакля «Энни». Отец Дженнифер пытался отговорить дочь от карьеры в кино, он хотел уберечь ее от тех проблем, с которыми ему самому пришлось столкнуться. Джон Энистон сыграл во многих мыльных операх, но большую часть времени получал отказы, сидел без работы и подрабатывал продавцом пылесосов. Однако в результате отец сдался. Первую роль Дженнифер получила благодаря ему. Джон Энистон по знакомству устроил девочку в массовку мыльной оперы, в которой сам играл.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Образование

Профессиональное актерское образование Энистон получила в Нью-Йоркской школе актерского мастерства. Сразу после выпуска Дженнифер дебютировала в бродвейских постановках «Не на жизнь, а на смерть» и «Танцы на могиле контролера». Но чтобы как-то жить и хоть что-то зарабатывать, девушке приходилось работать: курьером и телефонным маркетологом.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Начало карьеры

Впервые имя актрисы попало в титры после выхода на экраны сериала «Моллой», где Дженнифер достался маленький эпизод. На кастингах ей предлагали только небольшие эпизоды в сериалах, и все, что ей оставалось, это подрабатывать в ожидании новой роли. Дженнифер пришлось поработать и секретарем в рекламном агентстве, и курьером на велосипеде в Нью-Йорке, и продавщицей мороженого, и официанткой. Причем на последней должности она продержалась 2,5 года.

В 1990 году актриса переехала в Голливуд и нашла агента, который согласился ее представлять. Но при этом он поставил жесткое условие: Джен должна была сбросить 13 кг. Сначала Энистон не согласилась, но после ряда режиссерских отказов и своего появления в подвергнутом жесткой критике фильме ужасов «Лепрекон» сдалась.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Сериал «Друзья»

Биография Дженнифер Энистон сделала кардинальный поворот в сторону успеха в 1994 году, когда ей предложили роль в сериале «Друзья». На тот момент уже были утверждены на свои роли Дэвид Швиммер и Кортни Кокс. Интересно, что сначала Кортни получила роль Рейчел Грин, а Дженнифер пробовали на роль Моники. Но обе актрисы захотели обменяться ролями, и, когда продюсеры узнали, что Энистон работала официанткой, девушек тут же поменяли местами.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

На момент начала съемок Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и другие были малоизвестными актерами, продюсеры рассчитывали завоевать популярность за счет персоны Кокс. Но сериал получил зрительский отзыв из первых эпизодов. Энистон стала не просто известной, а законодательницей мод. Трендом стало все: от одежды до стрижки.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Волосы Дженнифер Энистон

Кстати, рождению модной прически — гладких прямых волос — Энистон обязана неудачи стилиста, который сначала допустил досадную ошибку, отрезав актрисе лишний локон, а затем был вынужден проводить работу над ошибками. С тех пор волосы Энистон стало ее символом. Актриса регулярно тратит огромные суммы на поддержание их в отличном состоянии и скрывает, что они от природы волнистые.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Успех сериала «Друзья» и Дженнифер Энистон

Интересно, что сериал «Друзья» позволил малоизвестной актрисе познакомиться со многими голливудскими звездами. В том числе Энистон поработала с Брюсом Уиллисом, который согласился на съемки из-за того, что проиграл спор Мэттью Перри.

Сериал «Друзья» стал мегапопулярными и просуществовал 10 лет. Дженнифер Энистон с актрисы-неудачницы превратилась в одну из самых высокооплачиваемых звезд телеэкрана нулевых. Ее гонорар был чрезвычайным: один млн долларов за эпизод. Джен стала знаменитой и богатой. Артистку 5 раз номинировали на премию «Эмми», а в 2003 году она получила «Золотой глобус».

 

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Карьера Дженнифер Энистон, другие фильмы

За 10 лет съемки в «Друзьях» Дженнифер Энистон не игнорировала и другие предложения режиссеров. Типаж актрисы особенно полюбился создателям романтических комедий: «Принц из снов» (1996), «Портрет совершенства» (1997), «Офисное пространство» (1999). В 2001 году Дженнифер Энистон сыграла в своей первой драме «Хорошая девочка», которая была высоко оценена на фестивале независимого кино Sundance.

В 2003 году на экраны вышла комедия «Брюс всемогущий» с Джиммомо Керри в главной роли. Дженнифер сыграла его девушку. В 2005 году вышел фильм «Ходят слухи», где за сердце героини Энистон боролись Марк Руффало и Кевин Костнер. Кардинально отличалась от привычных работ актрисы роль в вышедшем в том же году триллере «Цена измены» с Клайвом Оуэном и Венсаном Касселем.

 

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В 2006 году актриса уже сама срежиссировала свою первую короткометражку под названием «Room 10». А в 2008 году состоялась премьера трогательной мелодрамы «Марли и я», где Дженнифер Энистон и Оуэн Уилсон сыграли семейную пару. Хотя возраст Энистон приближался к цифре «40», она крайне убедительно перевоплотилась в юную девушку.

Следующим фильмом знаменитости была романтическая комедия «Обещать — не значит жениться». Вместе с ней снялись самые звезды американского кино — Бен Аффлек, Дрю Бэрримор, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер. Несмотря на то, что рецензии на фильм были смешанными, работа Энистон и ее звездных партнеров была оценена более чем достойно. Только за первую неделю проката она собрала 30 млн долларов.

Далее были такие фильмы как: «Жена напрокат», «Охота на бывшую», «Несносные боссы 1,2», «Мы — Миллеры», «Подмена», «Торт» и «Утреннее шоу».

 

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Самая сексуальная актриса

Дженнифер Энистон является обладательницей массы наград и звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Ее ни один раз признавали самой красивой и сексуальной женщиной в различных рейтингах. А в 2011 году, по версии журнала Men’s Health, Дженнифер возглавила рейтинг «Самых сексуальных женщин всех времен», опередив даже Анджелину Джоли и Мэрилин Монро.

 

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Дженнифер Лопес: досье на звезду и интересные факты

Личная жизнь Дженнифер Энистон

В молодости Энистон встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем, затем с актером Тейтем Донованом.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

На смену коротким романам пришли серьезные отношения с Брэдом Питтом. Пара сыграла свадьбу в июле 2000 года в Малибу. «Самая красивая пара Голливуда» — так их называли журналисты. Но уже в январе 2005 года они объявили о расставании, а в октябре — расстались. Все это время личная жизнь Дженнифер Энистон и Брэда Питта не сходила с первых страниц таблоидов, они смаковали все подробности и скандалы вокруг звездной пары. Причиной развода стала Анджелина Джоли, с которой Брэд познакомился на съемках «Мистер и миссис Смит». По предположениям поклонников Джоли, Питт выбрал ее, ведь она не против была родить детей, а Энистон не хотела или не могла их иметь.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Джен тяжело переживала развод и не скрывала неприязни к Анджелине. Особенно после ее интервью, в котором Джоли призналась в том, что чувства между ней и Брэдом вспыхнули еще тогда, когда Питт и Энистон были вместе. В 2016 году, узнав о разводе Питта и Джоли, Энистон назвала это «кармой».

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Новые отношения и свадьба

После Питта Дженнифер пыталась завести отношения еще с некоторыми мужчинами. Но ее вторым серьезным избранником стал Джастин Теру. Фанаты узнали о романе только в 2011 году. А уже через четыре года пара поженилась. А, к сожалению, в 2018 они развелись. Как потом рассказала Дженнифер, причиной стали измены мужа.

В марте этого года фанаты и СМИ начали подозревать, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе. Но потом стало известно, что новый парень Энистон — не Питт. Источник, близкий к звезде сериала «Друзья», рассказал, что сейчас Джен счастлива в новых отношениях: «Джен на седьмом небе от счастья и не может скрыть улыбку на лице». Он также добавил, что с Брэдом актриса держит дистанцию, чтобы избежать душевной боли. Кроме того, она не хочет, чтобы новый партнер чувствовал угрозу.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Красота Дженнифер Энистон

При росте 164 см актриса сохраняет низкий вес, который колеблется в пределах 50-55 кг. По словам артистки, секрет прост: правильное питание и занятия спортом, особенно ей нравится заниматься йогой.

Дженнифер Энистон: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

«Друзья» снова вместе

В конце мая 2021 всех поклонников знаменитого сериала ждала невероятная премьера — выход специального выпуска «Друзей». Долгое время создатели проекта не рассказывали, что же будет. Поэтому фанаты решили, что их ожидает новый сезон сериала. Однако этого не произошло. В съемках приняли участие исполнители главных ролей, включая Энистон. Правда, сыграли они там не своих персонажей, а самих себя. Кроме них, к проекту присоединились и звездные гости, среди них Леди Гага, Синди Кроуфорд, Джастин Бибер и другие.

О том, что спецвыпуск не означает продолжение «Друзей», стало ясно после выхода официального тизера. Впрочем, поклонники сериала ничуть не расстроились и были рады увидеть любимых актеров в знакомых локациях — по замыслу создателей съемки велись там же, где происходили основные события ситкома. По слухам, каждый из актеров получил по 2,5 млн дол за один эпизод. Успех был ошеломляющий.

 

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Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Недавно сеть всколыхнула новость, что звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер начали встречаться. Произошло это после того, как актеры признались, что у них были чувства друг к другу во время съемок ситкома, это казалось довольно логичным. Фанаты не могли нарадоваться такой новости, а сами звезды какое-то молчали. Но Дэвид Швиммер таки решил раскрыть правду. Актер рассказал The Sun, что между Швиммером и Энистон нет ничего, кроме дружбы. И здесь фанатам стало грустно…

Фото — Getty Images

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