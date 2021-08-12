Дэвид Швиммер прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

Актер прояснил, в каких отношениях находится с коллегой

На днях сеть разорвала новость о том, что звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер начали встречаться. После того, как актеры признались, что чувства друг к другу во время съемок ситкома, это казалось довольно логичным. Фанаты не могли нарадоваться такой новости.

Слухи о романе Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер возникли, когда пару заметили вместе на свидании на виноградниках в Санта-Барбаре. Также инсайдер сообщал, что Дэвид летал в Дженнифер в Лос-Анджелес и жил в ней несколько дней.

Звезды «Друзей» никак не комментировали слухи о своих романтических отношениях. Но Дэвид Швиммер таки решил прояснить ситуацию. Как заявил представитель исполнителя роли Росса Геллера изданию The Sun, между Швиммером и Энистон нет ничего, кроме дружбы. Слухи о романе коллег не соответствуют действительности. От таких слов просто катятся слезы …

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