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Актриса «Первых ласточек» про скандал вокруг Владимира Талашко: «С авторитетом можно вытворять страшные вещи» Эксклюзив!

Актриса Первых ласточек про скандал вокруг Владимира Талашко: С авторитетом можно вытворять страшные вещи. Эксклюзив!

Актера, звезду советского кино «В бой идут одни старики», Владимира Талашко отстранили от преподавания в университете им. Карпенко-Карого после скандала с домогательствами, который вспыхнул буквально в начале недели

Сейчас Талашко находится в летнем отпуске, а с 1 сентября на работу не выйдет.

— Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook, — рассказала и.о. ректора Галина Мила в комментарии одному из СМИ.

Актриса Первых ласточек про скандал вокруг Владимира Талашко: С авторитетом можно вытворять страшные вещи. Эксклюзив!

Владимир Талашко, кадр из фильма «В бой идут одни старики»

Новый канал получил эксклюзивный комментарий от актрисы Таисии Щурук (сериал «Первые ласточки», Новый канал). Девушка училась на актерском курсе в Киевском национальном университете им. Карпенко-Карого. Говорит, именно Владимир Талашко у нее не преподавал, ведь он ведет пары у дикторов. Однако среди студентов ходили слух о домогательствах других преподавателей.

— Преподаватели в нашем университете имеют очень большой авторитет среди студентов и это действительно страшная «штука». К сожалению, с авторитетом можно «вытворять» многие вещи. И некоторые из преподавателей этим пользуются в не совсем правильных направлениях, — рассказала Тая.

Актриса Первых ласточек про скандал вокруг Владимира Талашко: С авторитетом можно вытворять страшные вещи. Эксклюзив!

Таисия Щурук, фото @taykaos

Сейчас актеру 75 лет и он попал в сексуальный скандал. В сети появилось сообщение сценариста и кинокритика Богдана Панкрухина, который рассказал истории женщин, которые якобы в разное время стали жертвами домогательств со стороны Талашко. Бывшие студентки и абитуриентки поделились  страшными вещами: как он их трогал руками, пытался поцеловать, предлагал обнаженную фотосессию и приглашал домой якобы на репетиции. Вот один из примеров:

— Он мне позвонил и говорит: «Ты приедешь ко мне домой. Ты же видишь, что у тебя не получается». Я говорю, что да, вижу, что не получается, но спрашиваю, почему мы не можем порепетировать в аудитории? Он настаивал, чтобы я приехала именно к нему домой вечером, — рассказала Анастасия Вергелес, актриса и ведущая, одному из украинских телеканалов.

Актриса Первых ласточек про скандал вокруг Владимира Талашко: С авторитетом можно вытворять страшные вещи. Эксклюзив!

Подобную историю рассказала и журналистка Ирина Сампан. Девушка брала у актера интервью, после которого он позвал ее домой, чтобы показать эксклюзивные фото. А дома вместо фотографий журналистку ожидали крепкие объятия, попытки поцеловать и залезть ей под платье. К счастью физически девушка не пострадала, но получила психологическую травму. Об этом она пишет в своем Facebook.

И таких историй, которые теперь известны общественности, еще минимум четыре или пять. Девушки рассказывают, что после домогательств со стороны преподавателя, якобы неоднократно писали коллективное обращение в ректорат университета. Но им отвечали, что у Талашко есть «крыша», «не вы первые, не вы ли последние, лучше забудьте об этом».

— Мы опросили работников деканата — они сказали, что за 43 года до них не было ни одного подобного обращения. Если не приняли в деканате — можно обратиться в канцелярию или руководство. Но там отрицают, что такие заявления поступали, — рассказала и.о. ректора Галина Мила одному из СМИ.

Актриса Первых ласточек про скандал вокруг Владимира Талашко: С авторитетом можно вытворять страшные вещи. Эксклюзив!

Далее судьба преподавателя и всей истории в руках рабочей группы учебного заведения, которая заработает с первого сентября. В состав группы вошли все проректоры, заведующие кафедр университета, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления. Очень хочется верить, что правда восторжествует.

Фото — Владимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

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