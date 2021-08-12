Актриса «Первых ласточек» про скандал вокруг Владимира Талашко: «С авторитетом можно вытворять страшные вещи» Эксклюзив!

Актера, звезду советского кино «В бой идут одни старики», Владимира Талашко отстранили от преподавания в университете им. Карпенко-Карого после скандала с домогательствами, который вспыхнул буквально в начале недели

Сейчас Талашко находится в летнем отпуске, а с 1 сентября на работу не выйдет.

— Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook, — рассказала и.о. ректора Галина Мила в комментарии одному из СМИ.

Новый канал получил эксклюзивный комментарий от актрисы Таисии Щурук (сериал «Первые ласточки», Новый канал). Девушка училась на актерском курсе в Киевском национальном университете им. Карпенко-Карого. Говорит, именно Владимир Талашко у нее не преподавал, ведь он ведет пары у дикторов. Однако среди студентов ходили слух о домогательствах других преподавателей.

— Преподаватели в нашем университете имеют очень большой авторитет среди студентов и это действительно страшная «штука». К сожалению, с авторитетом можно «вытворять» многие вещи. И некоторые из преподавателей этим пользуются в не совсем правильных направлениях, — рассказала Тая.

Сейчас актеру 75 лет и он попал в сексуальный скандал. В сети появилось сообщение сценариста и кинокритика Богдана Панкрухина, который рассказал истории женщин, которые якобы в разное время стали жертвами домогательств со стороны Талашко. Бывшие студентки и абитуриентки поделились страшными вещами: как он их трогал руками, пытался поцеловать, предлагал обнаженную фотосессию и приглашал домой якобы на репетиции. Вот один из примеров:

— Он мне позвонил и говорит: «Ты приедешь ко мне домой. Ты же видишь, что у тебя не получается». Я говорю, что да, вижу, что не получается, но спрашиваю, почему мы не можем порепетировать в аудитории? Он настаивал, чтобы я приехала именно к нему домой вечером, — рассказала Анастасия Вергелес, актриса и ведущая, одному из украинских телеканалов.

Подобную историю рассказала и журналистка Ирина Сампан. Девушка брала у актера интервью, после которого он позвал ее домой, чтобы показать эксклюзивные фото. А дома вместо фотографий журналистку ожидали крепкие объятия, попытки поцеловать и залезть ей под платье. К счастью физически девушка не пострадала, но получила психологическую травму. Об этом она пишет в своем Facebook.

И таких историй, которые теперь известны общественности, еще минимум четыре или пять. Девушки рассказывают, что после домогательств со стороны преподавателя, якобы неоднократно писали коллективное обращение в ректорат университета. Но им отвечали, что у Талашко есть «крыша», «не вы первые, не вы ли последние, лучше забудьте об этом».

— Мы опросили работников деканата — они сказали, что за 43 года до них не было ни одного подобного обращения. Если не приняли в деканате — можно обратиться в канцелярию или руководство. Но там отрицают, что такие заявления поступали, — рассказала и.о. ректора Галина Мила одному из СМИ.

Далее судьба преподавателя и всей истории в руках рабочей группы учебного заведения, которая заработает с первого сентября. В состав группы вошли все проректоры, заведующие кафедр университета, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления. Очень хочется верить, что правда восторжествует.

Фото — Владимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

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