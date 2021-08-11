Тина Кароль показала, как выглядела 9 лет назад (видео)

Певица выложила видео в свой Instagram

Кадры — бэкстейдж (закулисье) съемки одного из ее клипов, которая проходила 9 лет назад. Режиссером тогда был известный клипмейкер Алан Бадоев.

Тина Кароль не рассказала подробности, какой именно тогда снимали клип. Но на видео видно, что стиль певицы за эти годы изменился на все сто процентов. Тогда у артистки были короткие волосы и более дерзкий, даже немного пацанский образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Тина Кароль выпустила новый клип: Сексуальные танцы на роликах в лифте

Сейчас же Тина выглядит более женственно и нежно. Однако подписчики очень оценили публикацию певицы и положительно отреагировали на нее. «Ничего себе», «Круто», «Вот так сюрприз и бомба» — написали поклонники в комментариях.

Фото — @tina_karol

Читай также:

Тина Кароль представила кроссовки собственного бренда