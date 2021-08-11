Нина Добрев похвасталась сексуальным телом в купальнике (ФОТО)

Звезда сериала «Дневники вампира» взволновала подписчиков горячим контентом

Американская актриса Нина Добрев, которая полюбилась зрителям своими ролями в сериале «Дневники вампира», продемонстрировала совершенно невероятную фигуру в бикини в своем Instagram. Девушка показала свое загорелое тело со всех сторон, чтобы подписчики могли лучше ее рассмотреть.

На соблазнительных снимках Нина Добрев позирует в цветном бикини, которые идеально сидит на ее спортивной фигуре. На одном из фото звезда позирует в полный рост на фоне океана в Португалии, как можно понять из геолокации. А на двух других снимках девушка показала свою фигуру ближе. Плоский живот и округлые подтянутые ягодицы Нины просто поражают. Только взгляните!

Фото: Getty Images

Читай также:

Бритни Спирс отказалась общаться с подписчиками. Что случилось?

Пользователи TikTok считают, что в продолжении «Секс в большом городе» будут похороны Саманты