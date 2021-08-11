Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер закрутили роман!

Актеры были замечены на романтическом свидании

Трепещите фанаты пары Росса и Рейчел! Ведь звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер начали встречаться. По крайней мере, об этом пишет издание Closer Online со ссылкой на инсайдера.

После того, как Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что имели чувства друг к другу во время съемок «Друзей», фанатам так хотелось, чтобы пара таки была вместе. И похоже, после публичного признания, у актеров проснулись былые чувства.

«Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она по вечерам готовила ужины, болтали и смеялись», — заявил инсайдер.

Сплетни о романе звезд «Друзей» усилились еще, и когда пару заметили на виноградниках в Санта-Барбаре. Там актеры провели время вместе на прогулках и за дегустацией вин.

Было бы так замечательно, если бы после стольких лет исполнители ролей Рейчел и Росса таки поженились!

Фото: Getty Images

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