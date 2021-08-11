Бритни Спирс отказалась общаться с подписчиками. Что случилось?

Звезда хочет прекратить хет в ее адрес

Американская певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за возвращение права самостоятельно распоряжаться своей жизнью, объявила о частичном отказе от социальных сетей. Девушка стремится уменьшить количество времени, которое выделяла на создание контента и общения с подписчиков из-за хейта с их стороны и со стороны журналистов. Об этом артистка написала в своем Instagram.

Бритни Спирс устала от того, что медиа искажают информацию о ней.

«В этой системе я очень долго чувствовала себя абсолютно безнадежной. Но думала, по крайней мере, у меня есть соцсеть, где я могу всем делиться! Как сказала Селена Гомес: «Мир может быть неприятным местом … Я знаю это … Вы знаете это … Убейте их своей добротой», — написала Бритни.

Певица рассказала, что долго старалась не обращать внимания на злые комментарии и ложь в новостях. Но больше она терпеть не собирается, а потому Бритни устроит себе диджитал-детокс.

«К сожалению, в новостях было довольно неприятно слышать, как обо мне говорят ужасную и злую ложь, поэтому с этого момента я буду публиковать поменьше!» — заявила артистка.

Фото: Getty Images

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