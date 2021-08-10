Рене Зеллвегер впервые показалась на публике с новым бойфрендом (ФОТО)
Звезда выглядит счастливой с новым возлюбленным
Не так давно в западных СМИ распространились слухи, что голливудская актриса Рене Зеллвегер встречается с телеведущим Антом Енстидом. А на днях влюбленная парочка решилась на первый совместный выход на официальный ивент. И хотя знаменитости свои отношения не комментируют, но это подтверждает, что селебрити таки встречаются!
52-летняя актриса и 42-летний телеведущий появились вместе на торжественном мероприятии компании Radford Motors в Лионе музее авиации в Калифорнии. Для этого выхода Рене выбрала элегантное черное платье, а Ант — классический смокинг с галстуком-бабочкой. Какая же красивая пара!
Фото с парой в своем Instagram поделился близкий друг Рене Зеллвегер. Позже их разобрали фанатские паблик.
Напомним, что первые слухи о романе Рене Зеллвегер и Анта Енстида появились в июне этого года после завершения развода телеведущего. Пара познакомилась на шоу Анта, которое называется Сelebrity IOU Joyride.
Фото: Getty Images
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