Рене Зеллвегер впервые показалась на публике с новым бойфрендом (ФОТО)

Звезда выглядит счастливой с новым возлюбленным

Не так давно в западных СМИ распространились слухи, что голливудская актриса Рене Зеллвегер встречается с телеведущим Антом Енстидом. А на днях влюбленная парочка решилась на первый совместный выход на официальный ивент. И хотя знаменитости свои отношения не комментируют, но это подтверждает, что селебрити таки встречаются!

52-летняя актриса и 42-летний телеведущий появились вместе на торжественном мероприятии компании Radford Motors в Лионе музее авиации в Калифорнии. Для этого выхода Рене выбрала элегантное черное платье, а Ант — классический смокинг с галстуком-бабочкой. Какая же красивая пара!

Фото с парой в своем Instagram поделился близкий друг Рене Зеллвегер. Позже их разобрали фанатские паблик.

Напомним, что первые слухи о романе Рене Зеллвегер и Анта Енстида появились в июне этого года после завершения развода телеведущего. Пара познакомилась на шоу Анта, которое называется Сelebrity IOU Joyride.

Фото: Getty Images

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