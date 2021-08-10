Пользователи TikTok считают, что в продолжении «Секс в большом городе» будут похороны Саманты

Фанаты сериала пытаются разгадать увиденные сцены

На улицах Нью-Йорке продолжают снимать долгожданное продолжение любимого сериала «Секс в большом городе». Случайные прохожие и фанаты проекта становятся свидетелями новых сцен и новых жизненных поворотов в судьбах сериальных героев. Не каждого сцену удается понять без сценария, а потому фанаты начинают выдвигать свои теории.

Так, недавно в TikTok появилась теория о том, что персонажа Саманты Джонс могут похоронить. Такая версия возникла после того, как пользователь TikTok Эван Кляйн опубликовал видео со съемок, где массовка сериала одета в черный траурный одежду. Напомним, что исполнительница роли Саманты Джонс Кэттролл отказалась от участия в продолжении. Поэтому фанаты пытаются угадать, как это объяснят сценаристы.

«Я шел по улице Нью-Йорка, увидел большую толпу, и понял, что они снимают «Секс в большом городе». Однако все были одеты во все черное. Это похороны Саманты?» — задал вопрос пользователь.

Ранее руководитель контента HBO Кейси Блойс объяснял отсутствие Саманты так:

«Они пытаются рассказать честную историю о том, как быть 50-летней женщиной в Нью-Йорке. Поэтому все это должно выглядеть как-то органично, а друзей, которые у вас есть, когда вам 30, вы можете не иметь, когда вам будет 50. Как и в реальной жизни, люди входят в вашу жизнь, люди идут. Дружба угасает, и начинается новая. Поэтому я думаю, что это все очень показательно в реальных этапов, фактических этапов жизни».

Напомним, что сериал-продолжение «Секс в большом городе» выйдет на экраны в этом году.

Фото: Getty Images

Читай также:

Двери открыты: Саманта Джонс может вернуться в «Секс в большом городе»

СПОЙЛЕР! В сеть слили сценарий продолжения «Секс в большом городе»