Николь Кидман — о том, как муж реагирует на нее секс сцены в кино

Звезда рассказала, как любимый мирится с ее откровенными кадрами в работе

Голливудская актриса Николь Кидман призналась, что ее муж Кит Урбан абсолютно спокойно и с пониманием относится к ее съемок в сексуальных сценах в кино. Об этом селебрити рассказала изданию E! News.

Как утверждает актриса, ее муж полностью поддерживает ее карьеру и все, в чем он нуждается.

«Мой муж — артист, поэтому он все это понимает, и он также не вмешивается. Он видит шоу в самом конце, когда все смонтировано. Он смотрит на мою работу трезвым взглядом. Он не читает никаких сценариев, он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке, у него своя собственная карьера», — рассказала Николь Кидман.

Напомним, что Николь Кидман познакомилась со своим мужем Китом Урбаном в январе 2005 года, а уже в 2006 году пара поженилась в Австралии. В 2008 году у них родилась дочь Сандей Роуз, а в 2010 году второй ребенок — дочь Фейт.

Фото: Getty Images

Читай также:

Николь Кидман в тизере сериала «Девять совсем незнакомых людей»

Загадочная Николь Кидман в трейлер мини-сериала «Девять идеальных незнакомцев»