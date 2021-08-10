Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

Думаем, что картины производства медиакомпании BBC не нуждаются в долгом вступлении. Ведь все знают, BBC — главный проводник английской культуры в массы. Сюжет всегда держит в напряжении до последнего момента, стиль проходит через каждый кадр, а красотой и выдержкой актеров можно любоваться вечно. Мы подготовили для тебя подборку лучших сериалов от BBC. Наслаждайся!

«Мисс Марпл»

На все сто процентов классический английский детектив, снятый по мотивам серии романов Агаты Кристи. Британская семья Бентри просыпается от плохих новостей: к ним в спальню врывается горничная и заявляет, что в библиотеке лежит мертвая девушка. Полиция выясняет, что это тело танцовщицы, которая работала в отеле недалеко от их дома. Как же так получилось, что она лежит в библиотеке чужого дома, да еще и убитая? Чтобы это выяснить, испуганная миссис Бентри обращается к своей подруге — детективу-любителю Джейн Марпл.

Так начинается первое из двенадцати дел, которые разгадывает эта волшебная мисс. В каждом кадре сериала чувствуется английский стиль. Герои могут по десять минут спокойно обсуждать убийство за чашкой чая с молоком у камина. После увиденного, и вам захочется сделать то же самое.

«Убивая Еву»

Женщина убивает — женщина расследует. Этот, казалось бы, крохотный нюанс оказался революционным и начал новый этап в истории развития криминального триллера. Он и принес успех сериалу. По сюжету, мы видим противостояние сотрудницы MI5 Евы Поластри и наемного убийцы Вилланель. Каждая из женщин хочет победить и наконец избавиться от врага.

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«Час»

Что происходит по другую сторону прямого эфира новости? Не поверите, шпионские страсти! В частности, так было в пятидесятые годы (холодная война). Продюсер программы новостей «Би-би-си» Фредди Лайон разрывается между работой и непростыми отношениями с девушкой-коллегой. С одной стороны, на него давит государство, против того, чтобы журналисты в прямом эфире сообщали зрителям правдивые сведения о военных действиях. С другой стороны, он тайно влюблен в продюсера передачи Бел Роули, а она полностью отдается карьере.

«Гордость и предубеждение»

Сериал снят по мотивам романа Джейн Остин. Книги английской писательницы экранизировали ни один раз. А именно этот сериал — седьмая экранизация главного романа Остин «Гордость и предубеждение», и, видимо, действительно лучшая. Актер Колин Ферт стал знаменитым после роли здесь. И именно эта экранизация «Гордости и предубеждения» вдохновила Хелен Филдинг написать книгу о такой любимой Бриджит Джонс.

Сериал рассказывает о том, как умная, но бедная Элизабет Беннет (Дженнифер Эль) завоевала сердце гордого и очень состоятельного мистера Дарси (Колин Ферт) — это фактически история Золушки, только без феи-крестной и перенесена она в начало XIX века. В те годы в Британии еще поженились по расчету, а на чувства никто не обращал внимания. Однако этого не скажешь о героях романа.

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«Шерлок»

Самый известный детектив-гений, герой произведений Артура Конан Дойля, живет в наши дни. Депрессивный военный врач с посттравматическим синдромом (Мартин Фримен) ищет в Лондоне сожителя, чтобы снимать вместе квартиру. Его знакомят с эксцентричным детективом (Бенедикт Камбербэтч), который сразу впутывает его в расследование трех, как выясняется, взаимосвязанных самоубийств. Новый Шерлок — это самовлюбленный, высокомерный гений-невротик, который думает быстрее всех и унижает по этой причине близких ему людей. Но всем, и даже полиции, приходится его терпеть, ведь то, как он расследует преступления, это просто волшебно.

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