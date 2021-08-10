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Лучшие BBC-сериалы: что точно стоит посмотреть

Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

Думаем, что картины производства медиакомпании BBC не нуждаются в долгом вступлении. Ведь все знают, BBC — главный проводник английской культуры в массы. Сюжет всегда держит в напряжении до последнего момента, стиль проходит через каждый кадр, а красотой и выдержкой актеров можно любоваться вечно. Мы подготовили для тебя подборку лучших сериалов от BBC. Наслаждайся!

«Мисс Марпл»

Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

На все сто процентов классический английский детектив, снятый по мотивам серии романов Агаты Кристи. Британская семья Бентри просыпается от плохих новостей: к ним в спальню врывается горничная и заявляет, что в библиотеке лежит мертвая девушка. Полиция выясняет, что это тело танцовщицы, которая работала в отеле недалеко от их дома. Как же так получилось, что она лежит в библиотеке чужого дома, да еще и убитая? Чтобы это выяснить, испуганная миссис Бентри обращается к своей подруге — детективу-любителю Джейн Марпл.

Так начинается первое из двенадцати дел, которые разгадывает эта волшебная мисс. В каждом кадре сериала чувствуется английский стиль. Герои могут по десять минут спокойно обсуждать убийство за чашкой чая с молоком у камина. После увиденного, и вам захочется сделать то же самое.

«Убивая Еву»

Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

Женщина убивает — женщина расследует. Этот, казалось бы, крохотный нюанс оказался революционным и начал новый этап в истории развития криминального триллера. Он и принес успех сериалу. По сюжету, мы видим противостояние сотрудницы MI5 Евы Поластри и наемного убийцы Вилланель. Каждая из женщин хочет победить и наконец избавиться от врага.

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«Час»

Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

Что происходит по другую сторону прямого эфира новости? Не поверите, шпионские страсти! В частности, так было в пятидесятые годы (холодная война). Продюсер программы новостей «Би-би-си» Фредди Лайон разрывается между работой и непростыми отношениями с девушкой-коллегой. С одной стороны, на него давит государство, против того, чтобы журналисты в прямом эфире сообщали зрителям правдивые сведения о военных действиях. С другой стороны, он тайно влюблен в продюсера передачи Бел Роули, а она полностью отдается карьере.

«Гордость и предубеждение»

Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

Сериал снят по мотивам романа Джейн Остин. Книги английской писательницы экранизировали ни один раз. А именно этот сериал — седьмая экранизация главного романа Остин «Гордость и предубеждение», и, видимо, действительно лучшая. Актер Колин Ферт стал знаменитым после роли здесь. И именно эта экранизация «Гордости и предубеждения» вдохновила Хелен Филдинг написать книгу о такой любимой Бриджит Джонс.

Сериал рассказывает о том, как умная, но бедная Элизабет Беннет (Дженнифер Эль) завоевала сердце гордого и очень состоятельного мистера Дарси (Колин Ферт) — это фактически история Золушки, только без феи-крестной и перенесена она в начало XIX века. В те годы в Британии еще поженились по расчету, а на чувства никто не обращал внимания. Однако этого не скажешь о героях романа.

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«Шерлок»

Лучшие сериалы BBC: что стоит посмотреть

Самый известный детектив-гений, герой произведений Артура Конан Дойля, живет в наши дни. Депрессивный военный врач с посттравматическим синдромом (Мартин Фримен) ищет в Лондоне сожителя, чтобы снимать вместе квартиру. Его знакомят с эксцентричным детективом (Бенедикт Камбербэтч), который сразу впутывает его в расследование трех, как выясняется, взаимосвязанных самоубийств. Новый Шерлок — это самовлюбленный, высокомерный гений-невротик, который думает быстрее всех и унижает по этой причине близких ему людей. Но всем, и даже полиции, приходится его терпеть, ведь то, как он расследует преступления, это просто волшебно.

Фото — iStock

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