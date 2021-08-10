Миша Романова отметила свой день рождения: как это было (ФОТО)

На днях артистка отметила 31-летие

Свой день рождения Миша Романова отметила на гастролях в Ереване, надев сногсшибательное платье, которое подчеркнуло ее изящные формы. Мероприятие было разделено на две части: днем Миша отдыхала на яхте, а после ее ждала вечеринка в ночном клубе. Среди гостей праздника были друзья певицы.

— Я очень люблю Ереван, там живут невероятно гостеприимные люди, которые умеют встречать гостей, а на улицах — сплошная красота и замечательная атмосфера, — поделилась впечатлениями Миша Романова, которая ранее показала идеальную фигуру. — День рождения очень круто отпраздновала: друзья организовали для меня самый настоящий праздник. Чувствую себя там, как дома.

Друзья задарили Мишу подарками, среди которых были часы марки Rolex. Вернувшись в Украину, Романова продолжила празднование дня рождения на сцене фестиваля в Мариуполе – MRPL City Festival.

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