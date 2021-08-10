Чего бы стоила ваша жизнь: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер драмы «Чего бы стоила ваша жизнь».

«Чего бы стоила ваша жизнь»: смотреть трейлер онлайн

В фильме рассказывают о последствиях теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Правительство США назначил выплатить денежную компенсацию для жертв теракта и их семей. Кто и сколько денег получит, будут решать по специальной формуле. Но можно определить, сколько стоит чья-то жизнь? «Мы не можем вернуть их. Но мы можем помочь их близким », — говорится в трейлере.

Главные роли в фильме сыграли Майкл Китон и Стэнли Туччи. Режиссером драмы выступила Сара Коланжело.

Премьера фильма «Чего бы стоила ваша жизнь» состоится уже 3 сентября 2021 на Netflix.

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