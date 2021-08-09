Стивен Кинг собирается написать роман о коронавирус

Звезда превратит события 2020 года на очередной бестселлер

Американский писатель Стивен Кинг планирует посвятить свой новый роман пандемии коронавируса. Об этом знаменитость заявил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавируса. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — поделился планами писатель.

Также Ствин Кинг рассказал, что из-за пандемии COVID-19 ему пришлось вносить коррективы и в свой последний романа под названием «Билли Саммерс», который вышел на прошлой неделе. Для большей правдоподобности ему пришлось перенести события книги с 2020 на 2019 год. Дело в том, что в романе герои отправляются в круиз, но в 2020 году они просто не смогли бы этого сделать.

Фото: Getty Images

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