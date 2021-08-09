Отец Бритни Спирс хочет упечь певицу в психбольницу

Опекун заявил, что переживает из-за нестабильной психики дочери

Отец Бритни Спирс может снова отправить селебрити в психбольницу. Об этом Джейми Спирс заявил во время своего недавнего выступления в суде по делу об опекунстве над Бритни Спирс. Об этом пишет издание Page Six.

Отец Бритни Спирс Джейми пытался объяснить, что певицу нельзя освобождать от его опекунства из-за ее нестабильной психики. Мол, даже ассистентка Бритни Джоди Монтгомери, которая также назначена частичной опекуншей звезды, обеспокоена психологическим состоянием артистки.

По словам отца знаменитости, Джоди Монтгомери призналась, что Бритни не принимает лекарства, отказывается встречаться с врачами и консультироваться с медицинской бригадой. Она даже якобы говорила о возможной госпитализации Бритни Спирс в психиатрическую больницу.

Но сама ассистентка опровергает все слова Джеймса Спирса. Она считает, что он исказил информацию так, чтобы она звучала «удобно» для него.

Фото: Getty Images

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