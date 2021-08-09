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Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

Известная активистка снялась для глянцевого издания

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг украсила обложку первого номера Vogue Scandinavia. На фото 18-летняя девушка встала со своим конем по кличке Стренгур.

В своем первом выпуске Vogue Scandinavia рассказывают о моде и красоте Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии. Именно поэтому главный редактор журнала Том Паттинсон выбрал для обложки Грету Тунберг, которую он считает голосом поколения.

Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

«Она одна из самых узнаваемых активисток в мире. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia», — говорят в издании.

В своем интервью для Vogue 18-летняя Грета рассказала, что планирует заниматься активизмом еще долгое время.

«Идеально было бы просто закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока необходимо, чтобы были активисты, я, наверное, буду активисткой», — отметила Тунберг.

Сильная позиция! Невероятная съемка!

  • Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)
  • Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)
  • Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)
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Фото: Getty Images

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