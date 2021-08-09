Грета Тунберг стала лицом первого выпуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

Известная активистка снялась для глянцевого издания

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг украсила обложку первого номера Vogue Scandinavia. На фото 18-летняя девушка встала со своим конем по кличке Стренгур.

В своем первом выпуске Vogue Scandinavia рассказывают о моде и красоте Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии. Именно поэтому главный редактор журнала Том Паттинсон выбрал для обложки Грету Тунберг, которую он считает голосом поколения.

«Она одна из самых узнаваемых активисток в мире. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia», — говорят в издании.

В своем интервью для Vogue 18-летняя Грета рассказала, что планирует заниматься активизмом еще долгое время.

«Идеально было бы просто закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока необходимо, чтобы были активисты, я, наверное, буду активисткой», — отметила Тунберг.

Сильная позиция! Невероятная съемка!

Фото: Getty Images

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