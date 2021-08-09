Дарья Квиткова показала парные тату с Никитой Добрыниным

Звездная пара увековечила свою любовь символическим надписью

Украинские теле- и радиоведущий Никита Добрынин и его жена Дарья Квиткова, которые впервые стали родителями, сделали парные тату. Об этом рассказала сама Дарья после того, как подписчики успели провести собственное расследование в Instagram.

Поклонники пары увидели фото в профиле столичного тату-мастера и начали писать комментарии с вопросом, не принадлежат ли татуировки Даше и Никите. Поэтому молодая мама опубликовала фото парного тату в сториз в своем Instagram. Прокомментировала это девушка так: «Пришло время рассказать».

Парное тату Даша и Никита сделали на указательных пальцах. У Никиты набиты буквы «LO» черным цветом, а у Дарьи — «VE» красным цветом. Вместе они составляют слово «LOVE», что означает «любовь». Оказалось, что эти татуировки у пары уже давно, но они не показывали их в социальных сетях.

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