Брат Меган Маркл отказывал принца Гарри от женитьбы. В чем причина?

Близкий родственник герцогини Сассекской считал, что его сестра не пара королевском потомку

Старший брат Меган Маркл отказывал принца Гарри от бракосочетания со своей сестрой. Об этом стало известно из трейлера австралийского шоу «Big Brother VIP», который совсем скоро появится на экранах.

Томас Маркл младший признался, что перед самой свадьбой уговаривал принца Гарри жениться на Меган. Он считал, что сестра испортит жизнь герцогу Сассекскому. По словам мужчины, в 2018 году он даже написал принцу Гарри письмо, в котором предупредил, что Гарри необходимо держаться подальше от Меган, ведь она очень поверхностная и явно не является той женщиной, которая ему нужна.

Брат Меган Маркл считает, что на самом деле его сестра только играет роль принцессы, но получается у нее это не совсем удачно.

Фото: Getty Images

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