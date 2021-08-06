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Королевский балагур: Принц Гарри едва не сорвал съемку Меган Маркл своим поведением

Принц Гарри едва не сорвал съемку Меган Маркл своим поведением

Герцог Сассекский неудачно пошутил во время интервью жены

Недавно принц Гарри чуть не сорвал важные съемки Меган Маркл, когда и дома общалась по видеосвязи с актрисой Мелиссой Маккарти. Об этом пишут западные СМИ.

Герцог Сассекский неожиданно появился на окном во время записи интервью. Принц Гарри решил немножко подуркуваты и начал жонглировать мячами. И Меган, и Мелисса заметили, что вытворял королевский отпрыск, но не разозлились. Знаменитости посмеялись над такого поведения, а затем прервали интервью, после чего принц Гарри вышел из кадра. На монтаже интервью появление принца Гарри решили не вырезать.

Напомним, что сейчас герцоги Сассекские работают над созданием своей бизнес-империи в Соединенных Штатах.

Фото: Getty Images

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