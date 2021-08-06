Принц Гарри едва не сорвал съемку Меган Маркл своим поведением

Герцог Сассекский неудачно пошутил во время интервью жены

Недавно принц Гарри чуть не сорвал важные съемки Меган Маркл, когда и дома общалась по видеосвязи с актрисой Мелиссой Маккарти. Об этом пишут западные СМИ.

Герцог Сассекский неожиданно появился на окном во время записи интервью. Принц Гарри решил немножко подуркуваты и начал жонглировать мячами. И Меган, и Мелисса заметили, что вытворял королевский отпрыск, но не разозлились. Знаменитости посмеялись над такого поведения, а затем прервали интервью, после чего принц Гарри вышел из кадра. На монтаже интервью появление принца Гарри решили не вырезать.

Напомним, что сейчас герцоги Сассекские работают над созданием своей бизнес-империи в Соединенных Штатах.

Фото: Getty Images

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