Последний мужчина: смотреть официальный трейлер

Абсолютно женский мир в трейлере сериала «Последний мужчина»
Стриминговий сервис Hulu представила трейлер сериала «Последний мужчина».
«Последний мужчина»: смотреть трейлер онлайн
The world will be one of a kind. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming Exclusively #FXonHulu. pic.twitter.com/QdASbqDPh0
— Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 5, 2021
Сериал основан на комиксе «Y: The Last Man» авторства Брайана К. Проект расскажет о том, как загадочный вирус уничтожил на планете практически всех людей и животных мужского пола. Выжить удалось только одному человеку Йорик Брауну.
В сериале сыграли Бен Шнетцер, Дайана Лейн и Оливия Тирлби. Над первым сезоном работали женщины-режиссеры. Над вступительными сериями работала Луиз Фридберг.
Премьера сериала «Последний мужчина» запланирована на 13 сентября на Hulu.
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