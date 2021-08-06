Последний мужчина: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Hulu представила трейлер сериала «Последний мужчина».

«Последний мужчина»: смотреть трейлер онлайн

The world will be one of a kind. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming Exclusively #FXonHulu. pic.twitter.com/QdASbqDPh0 — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 5, 2021

Сериал основан на комиксе «Y: The Last Man» авторства Брайана К. Проект расскажет о том, как загадочный вирус уничтожил на планете практически всех людей и животных мужского пола. Выжить удалось только одному человеку Йорик Брауну.

В сериале сыграли Бен Шнетцер, Дайана Лейн и Оливия Тирлби. Над первым сезоном работали женщины-режиссеры. Над вступительными сериями работала Луиз Фридберг.

Премьера сериала «Последний мужчина» запланирована на 13 сентября на Hulu.

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