Люцифер 6 сезон: дата выхода сериала

Стриминговий сервис Netflix опубликовал огненный постер заключительного сезона сериала «Люцифер» и назвал дату его выхода.

Шестой сезон «Люцифера» расскажет, что случилось после финальной битвы за власть между Люцифером и его братом Майклом. После того, как Люцифер пожертвовал собой, чтобы вернуть Хлою к жизни, он стал новым Богом. Поэтому на постере показали главных персонажей Люцифера Морнингстар, детектива Хлою Деккер, детектива Дэна Эспиноса, Мейзикин, Эллу Лопес, Аменодиила и доктора Линду Мартин.

Get ready to say goodbye. The final season of Lucifer premieres on Netflix September 10th. pic.twitter.com/sUUiAPqGEC — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 4, 2021

Известно, что заключительный сезон сериала «Люцифер» будет состоять всего из 10 серий. Премьера 6 сезона «Люцифер» запланирована на 10 сентября 2021 года.

Как будут называться серии 6 сезона сериала «Люцифер»:

1 серия — «Здесь никогда и ничего не меняется» (Nothing Ever Changes Around Here)

2 серия — «Ведра с багажом» (Buckets of Baggage)

3 серия — «Эге-ге-гей, чтобы меня» (Yabba Dabba Do Me!);

4 серия — «Пришить хвост злодею» (Pin the Tail on the Baddie)

5 серия — «Убийство Люцифера Морнингстара» (The Murder of Lucifer Morningstar)

6 серия — «Гораздо грязнее» (A Lot Dirtier Than That)

7 серия — «Мой лучший друг» (My Best Friend)

8 серия — «Спасти Дьявола, спасти мир» (Save the Devil, Save the World)

9 серия — «Прощай, Люцифер» (Goodbye, Lucifer)

10 серия — «Партнеры до конца» (Partners ‘Til the End).

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