Люцифер 6 сезон: дата выхода сериала

Стриминговий сервис Netflix опубликовал огненный постер заключительного сезона сериала «Люцифер» и назвал дату его выхода.

Шестой сезон «Люцифера» расскажет, что случилось после финальной битвы за власть между Люцифером и его братом Майклом. После того, как Люцифер пожертвовал собой, чтобы вернуть Хлою к жизни, он стал новым Богом. Поэтому на постере показали главных персонажей Люцифера Морнингстар, детектива Хлою Деккер, детектива Дэна Эспиноса, Мейзикин, Эллу Лопес, Аменодиила и доктора Линду Мартин.

Get ready to say goodbye. The final season of Lucifer premieres on Netflix September 10th. pic.twitter.com/sUUiAPqGEC

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 4, 2021