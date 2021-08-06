Ирина Шейк разделась для чувственной рекламы (ФОТО)

Звезда показала прекрасную фигуру в новой съемке

Известная супермодель Ирина Шейк обнажилась в пикантной фотосессии для бренда Alo. Результатами своей работы знаменитость поделилась в своем Instagram.

35-летняя модель опубликовала фото, на которых позирует топлесс, прикрывая грудь. Из одежды на девушке — только черные стринги.

Бренд Alo, в рекламе которого снималась Ирина Шейк, специализируется на бьюти-продуктах и ​​спортивной одежде. Это не первое сотрудничество звезды с брендом. Похоже, что на этот раз супермодель рекламировала бьюти-продукты для кожи. Ведь, гладкая кожа селебрити просто поражает своим сиянием.

Только посмотри на эту красавицу!

Фото: Getty Images

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