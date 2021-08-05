Такой ее еще не видели: как Ирма Витовская сменила имидж в фильме «Смак свободи»

Талантливейшая украинская актриса составила компанию Ирине Кудашовой и Татьяне Малковой, а также Шефу «Адской кухни» (Новый канал) Алексу Якутову — она сыграла Ольгу Франко в драматической комедии

Ольга Франко — невестка известного украинского писателя Ивана Франко. В 1929 году она выпустила книгу «Первая украинская обще-практическая кухня», которая моментально стала популярной, ее буквально зачитывали до дыр. Вторую жизнь книге даст фильм «Смак свободи», который снимает компания Ganza Film. А легендарную кулинарку сыграла одна из наиболее востребованных украинских актрис, лауреатка множества актерских (и не только) премий Ирма Витовская.

— Мы с режиссером Александром Березанем рассмотрели много проб, но Ирма — именно та актриса, которая может добавить комедию даже в те слова, где ее нет. У нас очень тонкая грань — тема вроде легкая, но мы хотели дать глубокий месседж. И вот Ирма может зашить понимание темы, глубину взгляда. В ее глазах это все читается, она понимает, о чем эта вся кухня, — рассказала сценаристка и креативная продюсерка фильма Елена Моренцова-Шулык. — Очень классно, что она разделяет с нами идею, ей интересно. Это чувствовалось еще на пробах — Ирма сразу написала, что материал интересный, и она хочет попробовать. Так что у нас произошла любовь со всех сторон сразу.

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Тема кулинарии Ирме действительно не чужда, ее очень интересует история украинской кухни и ее региональное разнообразие.

— На съемках фильма «Смак свободи» я открыла для себя много блюд. Украина достаточно разная — например, я впервые попробовала полтавские галушки уже будучи актрисой, лет 10 назад. До этого не знала, что они вот такие! И в каждом регионе есть секреты народной кухни, которые передавалась с поколения в поколение, — отметила Ирма Витовская. — Ольга Франко писала о блюдах, которые подавали в городах, на столы гетманов и князей — это тоже наша традиционная кухня! Это напоминание украинцам о том, что у нас все было, у нас есть большая европейская культура. Мы не идем в Европу, а возвращаемся в нее.

Персонаж Ирмы будет выделяться на фоне остальных героев, не в последнюю очередь благодаря тщательно подобранным образам.

— У нас современная история, мы снимаем сегодняшний день. Ирма Витовская — единственный исторический персонаж. Ольга Франко — не консерватор, поэтому хотелось сделать исторический образ не скучным, ярким и запоминающимся, но при этом лаконичным, — рассказала художница по костюмам Ольга Дубровская Новому каналу. — Я взяла за основу моду 50-60 годов прошлого столетия — хотелось преподнести Ирму в таком образе, в котором она еще не появлялась на экранах.

Кстати, Новый канал стал генеральным медиапартнером «Смаку свободи», а это значит, что в 2022 году, на который запланирован выход фильма, его можно будет увидеть не только в кинотеатрах, но и эксклюзивно на Новом канале!

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