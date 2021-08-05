Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Сколько денег у звезды?
Селебрити заработала состояние не в музыкальной карьере
Американская певица Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом мира. Об этом официально сообщило издание Forbes, подсчитав доходы знаменитости.
Как оказалось, на счету певицы сейчас 1,7 миллиарда долларов. Теперь с Рири официально закреплен статус долларовой миллиардерши. Но получила она его не благодаря своей музыке.
Большую часть своего состояния Рианна заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty. 50% акций компании принадлежат исполнительницы, а стоимость фирмы оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Также, Рианна имеет долю в 30% бренда нижнего белья Savage x Fenty, которая стоит около 270 тысяч долларов.
Фото: Getty Images
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