Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Селебрити заработала состояние не в музыкальной карьере

Американская певица Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом мира. Об этом официально сообщило издание Forbes, подсчитав доходы знаменитости.

Как оказалось, на счету певицы сейчас 1,7 миллиарда долларов. Теперь с Рири официально закреплен статус долларовой миллиардерши. Но получила она его не благодаря своей музыке.

Большую часть своего состояния Рианна заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty. 50% акций компании принадлежат исполнительницы, а стоимость фирмы оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Также, Рианна имеет долю в 30% бренда нижнего белья Savage x Fenty, которая стоит около 270 тысяч долларов.

Фото: Getty Images

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