Премьера фильма «После. Глава 3» состоится уже через несколько недель! Тесса и Хардин вернутся на большие экраны 2 сентября 2021 года. Все, что нужно знать о картине «После. Глава 3», — далее в материале

Ажиотаж среди поклонников популярной франшизы «После» растет в геометрической прогрессии! Совсем немного времени остается до премьеры третьей части молодежной эротической мелодрамы с Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс Тиффином в главных ролях. Уже 2 сентября киноманы смогут насладиться продолжением трогательной и невероятно страстной истории любви «правильной девочки» Тэссы и хулигана Хардина. А поскольку третья и четвертая части франшизы снимались параллельно, премьера следующего фильма не заставит себя долго ждать!

«После. Глава 3»: официальный трейлер

«После. Глава 3»: изменения в актерском составе

В фильме «После. Глава 3» главные роли сыграли уже полюбившиеся нам в первых двух частях франшизы Джозефин Лэнгфорд (Тэсса) и Хиро Файнс Тиффин (Хардин). Однако исполнителей нескольких важных персонажей в третьей части все-таки пришлось заменить.

Так, роль Лэндона, сводного брата Хардина и близкого друга Тэссы, сыграет звезда «Леденящих кровь приключений Сабрины» Чанс Пердомо. Ранее этого персонажа воплощал красавчик Шейн Пол Макги. Звезда «Настоящей крови» Стивен Мойер заменит Чарли Вебер в роли владельца литературного агентства Кристиана Вэнса. Кроме того, в фильме «После. Глава 3» не появятся Сельма Блэр (Кэрол, мама Тэссы) и звезда «Дневников вампира» Кэндис Кинг (Кимберли, начальница Тэссы и невеста Кристиана Вэнса). Их роли, соответственно, исполнят Мира Сорвино и Ариэль Кеббел.

«После. Глава 3»: сюжет

Третья часть фильма «После» раскроет непростые отношения Хардина и Тэссы с их родителями. Семейные тайны, которые выяснят влюбленные о своих близких, поставят под угрозу совместное будущее. Кроме того, Тэсса примет, пожалуй, самое важное решение в жизни. И оно изменит все…

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