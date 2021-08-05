Персонаж: премьера фильма с Райаном Рейнольдсом

Райан Рейнольдс спасает мир! Объявлена дата выхода комедийного боевика «Персонаж»
Премьера фильма «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом не за горами! Дата выхода и детали сюжета комедийного боевика от студии Twentieth Century Studios – в материале
«Персонаж»: дата выхода фильма
Премьера комедийного боевика «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом в главной роли в Украине состоится 12 августа.
«Персонаж»: официальный трейлер
«Персонаж»: сюжет фильма с Райаном Рейнольдсом
Парень по имени Гай (Райан Рейнольдс) работает кассиром в крупном банке. В его отлаженной жизни не бывает неожиданностей. Однажды его банк грабят 17 раз подряд. Тогда Гай понимает, что все, что его окружает, – это мастерски спланированная кем-то видеоигра, в которой он второстепенный персонаж. Виртуальный мир, в котором он живет, дает возможность игроку делать что ему вздумается. Несмотря на такие «выгодные» условия пребывания в этом мире, Гай решает вырваться из игры. А заодно освободить и весь мир от пребывания в призрачной реальности.
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«Персонаж»: актерский состав
Главные роли в фильме «Персонаж» сыграли: Райан Рейнольдс (дилогия «Дэдпул»), Тайка Вайтити («Что мы делаем в тенях», «Кролик ДжоДжо»), Джоди Комер («Звездные войны: Скайуокер. Восхождение»), Джо Кире (сериал «Странные чудеса», «Игра Молли»), Лил Релло Говери («Ловушка», «Хорошие парни»), Уткарш Амбудкар.
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