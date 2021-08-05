Кендалл Дженнер могут оштрафовать за непрофессионализм

Звезда просто не появилась на съемке

На американскую модель Кедалл Дженнер подали в суд за непрофессионализм. Итальянский бренд Liu Jo обвинил селебрити в нарушении модного контракта. Что же случилось?

Кендалл Дженнер должна была принять участие в двух съемках бренда Liu Jo, за которые ей должны были выплатить 165 миллиона долларов и 20% платы за обслуживание. Первый фотосет состоялся в июле 2019 и в феврале 2020 компания заплатила зирци1,35 миллиона долларов. А на вторую съемку, которая должна была пройти в Лондоне в марте 2020 года, модель не смогла приехать из-за пандемии коронавируса и запрет перелетов. Тогда Кендалл Дженнер и бренд Liu Jo договорились о переносе фотосета на осень, но без точной даты.

Компания Liu Jo заявила, что Кендалл перестала отвечать им, пока бренд «не сообщил ей, что считает это нарушением договора и, следовательно, договор был расторгнут, согласно документам». Представитель компании, которая представляет Кендалл, отметил: «Этот иск необоснован. Руководство от имени госпожи Кендалл Дженнер постоянно предлагало Liu Jo альтернативные даты и места для выполнения соглашения, которое было отложено из-за пандемии коронавируса. Дженнер охотно предложила предоставить свои услуги, выполняя обязательства».

Кроме того, оказалось, что после того переноса Кендалл съемки на октябрь, компания узнала, что модель «поедет в Италию в сентябре 2020 года, чтобы провести фотосессию для другого дизайнера».

Через такие действия Кендалл Дженнер бренда Liu Jo пришлось изменить всю концепцию рекламной кампании весна-лето 2021. А это стоило компании больших затрат. Поэтому они подали иск, чтобы модель оштрафовали на 1,8 миллиона долларов.

Фото: Getty Images

Читай также:

Секс в черно-белых тонах: Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл снялись в крошечных бикини в новом фотосете

Неожиданное признание: Кендалл Дженнер признала, что страдает от психологического расстройства