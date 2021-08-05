Это все он: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фильма «Это все он».

«Это все он»: смотреть трейлер онлайн

Этот фильм является ремейком популярной романтической комедии 1999 года «Это все она». Новая кинокартина рассказывает историю школьников с точки зрения девочки-подростка. Популярную девушку школы предал ее знаменитый бофренд. И видео того, как она его застукала, попало в сеть. Теперь ей нужен новый парень, но идеального найти довольно трудно. Поэтому она поспорила с подружками, что сможет превратить в короля выпускного даже аутсайдера. Но понравится ли это парню, когда он узнает правду?

Главные роли в фильме исполнили Эддисон Рэй истерлинги и Тэннер Бьюкенен. Режиссером комедии выступил Марк Уотерс. Сценарий написал автор оригинального фильма Р. Ли Флеминг.

Премьера фильма «Это все он» состоится 27 августа на Netflix.

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