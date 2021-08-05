Дэниэл Рэдклифф признался, что готов сняться в продолжении «Гарри Поттера»

Звезда культовой франшизы дал надежду фанам на своем возвращении в поттериану

Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что готов сняться в продолжении франшизы о Гарри Поттере. Такое заявление селебрити сделал в эфире подкаста Happy Sad Confused.

Оказалось, что Дэниел Рэдклифф хотел бы принять участие в римейке легендарного проекту. Но только при одном условии, которая многим не понравится. Актер не хотел бы больше выполнять роль Гарри Поттера. Он согласится вернуться в поттериану, если ему достанется роль антагониста.

«Я хотел бы сыграть Сириуса Блэка или Римуса Люпина. Это всегда были те два персонажа, о которых я думал, что они классные», — пояснил Рэдклифф.

Фото: Getty Images

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