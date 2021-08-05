Билл Гейтс впервые официально прокомментировал свой развод

Знаменитость рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой

В понедельник, 2 августа, одна из самых известных пар мира миллиардер Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс официально оформили развод после 27 лет в браке. Скандала во время процесса не было, но пара особо не комментировала свое решение. Но в недавнем интервью CNN Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод.

65-летний основатель Microsoft не стал раскрывать причину развода с теперь уже бывшей женой Мелиндой, но с теплотой отозвался о женщине.

«Мелинда — замечательный человек. И то, что наше партнерство закончилось, является причиной моей большой личной печали. Но мы общаемся и работаем в фонде, чтобы наше партнерство продолжилось. Нам всегда нравилась наша совместная работа», — отметил Билл Гейтс.

Напомним, что Билл Гейтс и Мелинда Гейтс познакомились во время работы в компании Microsoft. Пара поженилась в 1994 году. В браке родилось трое детей.

Фото: Getty Images

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