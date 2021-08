Американская история преступлений 3 сезон: смотреть официальный тизер

Официальная страница сериала «Американская история преступлений» в Twitter опубликовала тизер третьего сезона проекту.

«Американская история преступлений» 3 сезон: смотреть тизер онлайн

Based on the true crisis. Impeachment: American Crime Story premieres September 7, only on FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/1FQUlz53CT

— American Crime Story FX (@ACSFX) August 4, 2021