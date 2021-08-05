Американская история преступлений 3 сезон: смотреть официальный тизер

Официальная страница сериала «Американская история преступлений» в Twitter опубликовала тизер третьего сезона проекту.

«Американская история преступлений» 3 сезон: смотреть тизер онлайн

Based on the true crisis. Impeachment: American Crime Story premieres September 7, only on FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/1FQUlz53CT — American Crime Story FX (@ACSFX) August 4, 2021

Новый сезон «Американской истории преступлений» получил название «Импичмент». Он расскажет историю секс-скандала Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински, а также сотрудниц Линды Трипп и Паулы Джонсон. Из-за скандала впервые за сто лет в 1998 году президенту США объявили импичмент. В основу сюжета легла книгу Джеффри Тубина «Большая заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

Главные роли исполнили Биана Фельдштейн, Клайв Оуэн, Сара Полсон, Анналы Эшфорд и Эди Фалко. Режиссером и сценаристом выступил Райан Мерфи.

Премьера 3 сезона сериала «Американская история преступлений» запланирована на 7 сентября 2021.

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