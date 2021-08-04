Золушка: смотреть официальный трейлер

Киностудии Columbia Pictures и Sony Pictures представили трейлер фильма «Золушка».

«Золушка»: смотреть трейлер онлайн

Фильм создан на основе одноименной сказки, но с современным подходом. Например, Золушка мечтает о карьере дизайнера платьев, ее носят не только в платье, но и в костюмы, а крестной девушки становится человек.

Главную роль Золушки сыграла певица Камила Кабельо. Ее мачеху сыграла Идина Мензел, волшебным принцем стал Николас Галицын, а в безгендерну крестную-крестного превратился Билли Портер. Сценарасткою и режиссером отвечала Кей Кэннон. В фильме использованы современные песни.

Премьера фильма «Золушка» запланирована на 3 сентября 2021 на Amazon Prime.

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